ДБР відкрило справу проти митників, що пропустили екс-дружину Князєва з незадекларованими 650 тис. євро

Державне бюро розслідувань (ДБР) почало розслідувати недбалість митників, що пропустили колишню дружину голови Національної поліції Сергія Князєва Вікторію Князєву з незадекларованими 650 тис. євро через кордон з Польщею.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сайті ДБР, передають Українські Новини.\r\nСлідчі теруправління Державного бюро розслідувань у Львові почали досудове розслідування за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками Львівської митниці.\r\nДБР відкрило справу за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ повідомленні ДБР сказано, що через халатність працівників митниці, Князєвій, ще двом громадянам України та одному громадянину Хорватії вдалося провезти незадекларовані гроші через державний кордон України.\r\nПольські правоохоронці затримали їх та вилучили гроші.\r\nПри цьому затримані без проблем пройшли огляд на українському пункті пропуску.\r\nПроцесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nМитникам загрожує від 2 до 5 років в'язниці з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з можливим штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, польські митники затримали колишню дружину голови Нацполіції України Сергія Князєва Вікторію, яка разом з ще трьома людьми перевозила в автомобілі незадекларовану велику суму грошей - 650 тисяч євро.\r\nСергій Князєв прокоментував новини затримання його колишньої дружини польськими прикордонниками.