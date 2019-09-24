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24 вересня 2019, вівторок, 21:16 26
Судова влада 2019-09-24T23:15:01+03:00
Українські Новини
ДБР відкрило справу проти митників, що пропустили екс-дружину Князєва з незадекларованими 650 тис. євро

ДБР відкрило справу проти митників, що пропустили екс-дружину Князєва з незадекларованими 650 тис. євро

ДБР Фото: ДБР
ДБР Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) почало розслідувати недбалість митників, що пропустили колишню дружину голови Національної поліції Сергія Князєва Вікторію Князєву з незадекларованими 650 тис. євро через кордон з Польщею.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ДБР, передають Українські Новини.

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у Львові почали досудове розслідування за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками Львівської митниці.

ДБР відкрило справу за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу.

В повідомленні ДБР сказано, що через халатність працівників митниці, Князєвій, ще двом громадянам України та одному громадянину Хорватії вдалося провезти незадекларовані гроші через державний кордон України.

Польські правоохоронці затримали їх та вилучили гроші.

При цьому затримані без проблем пройшли огляд на українському пункті пропуску.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура.

Митникам загрожує від 2 до 5 років в'язниці з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з можливим штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів.

Як повідомляли Українські Новини, польські митники затримали колишню дружину голови Нацполіції України Сергія Князєва Вікторію, яка разом з ще трьома людьми перевозила в автомобілі незадекларовану велику суму грошей - 650 тисяч євро.

Сергій Князєв прокоментував новини затримання його колишньої дружини польськими прикордонниками.

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