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24 вересня 2019, вівторок, 20:45 54
Шоу-бізнес 2019-09-24T23:15:02+03:00
Українські Новини
Автор хіта "Охорона отмєна" випустила іронічний кліп на пісню "Вільна каса"

Автор хіта "Охорона отмєна" випустила іронічний кліп на пісню "Вільна каса"

Українська поп-виконавиця Jerry Heil, автор хіта "Охорона отмєна", який зібрав вже понад 12 млн переглядів, представила нове відео на пісню "Вільна каса".

Яскравий іронічний кліп, режисером якого виступив Діма Маніфест і Дмитро Шмурак, опублікований на офіційному каналі Youtube Jerry Heil.

Як зазначає співачка, лейтмотивом пісні служить історія про стосунки між хлопцем, який кидає дівчину через її зайву вагу.

"У трек я вклала декілька основних месседжів. По-перше, іронічне ставлення до побуту, адже не існує нічого серйозного, тож єдиний правильний варіант дій в разі виникнення проблемної ситуації  - висміяти її. По-друге, "люби мене дрищем і люби жиробасом" — прохання дівчини, головної героїні тексту, до хлопця побачити за зовнішньою оболонкою її душу, а не оцінювати «по обгортці». А також, висміювання  застарілих традицій і рамок, що змушують почуватися неповноцінно: ніби є певний вік, до якого потрібно одружитися і народити. Я, як представник покоління Z, як ніхто інший знаю, як докучає коли родичі та друзі питають коли заміж",- коментує Jerry Heil.

Композиція є лід-синглом майбутнього альбому "Я,Яна", який вийде на You-Tube каналі співачки вже 27 вересня.

Нагадаємо, в серпні відома реп-виконавиця Alyona Alyona випустила новий кліп який увійшов в її дебютний альбом "Гармата", а саме відео, яке є автобіографічним, стало восьмим у її репертуарі.

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