Реп-исполнительница Alyona Alyona выпустила новый клип

Известная реп-исполнительница выпустила новый клип, который вошел в ее дебютный альбом "Пушка", а само видео, которое является автобиографичным, стало восьмым в ее репертуаре. Ролик опубликован на ее Youtube-канале.

Все происходящее в видео - кадры из жизни певицы, сменяющее друг друга - баскетбольная площадка, родное село и полки супермаркета.

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Ранее певица уже брала вершины просмотров со своими песнями "Голови", которая принесла ей популярность, и клипом на песню "Відчиняй".

27-летняя Алена Савраненко родилась в Киевской области в поселке Барышевка. В свое время успела отработать 4 года заведующей детсадом в небольшом городе Дерновка. Немного позже она переехала в столицу. Имеет два высших образования.

Пишет реп уже 15 лет, однако широкая известность к ней пришла относительно недавно. Дебютным клипом стало видео на песню "Рибки", которое вышло в октябре прошлого года. Ролик принес ей не только широкую известность, но и номинацию на премию Yuna.

Напомним, в предверии прошедших выборов Alyona Alyona отказалась от поддержки экс-президента Петра Порошенко.

Также после предвыборного скандала исполнительница выпустила не менее нашумевший клип "Обіцянки".