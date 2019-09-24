На Донбасі українські військові зазнали втрат

Сьогодні, 24 вересня, у зоні проведення Операції об'єднаних сил загин український військовослужбовець від зазнаних травм.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.

"24 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил під час ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення не сумісне з життям. Обставини з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться в ньому.

Протягом доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. Проросійські бойовики обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Також, з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

Як повідомляли Українські Новини, за минулу добу, 23 вересня, на Донбасі проросійські бойовики 24 раз обстріляли позиції українських військовослужбовців. Два бійцы ЗСУ зазнали поранення.

22 вересня, на Донбасі проросійські бойовики 15 раз обстріляли позиції українських військовослужбовців. Один боєць ЗСУ зазнав поранення.