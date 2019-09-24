підписатися на розсилку
24.1 24.45
26.35 26.9
˟
24 вересня 2019, вівторок, 20:17 16
Силові структури 2019-09-24T20:25:24+03:00
Українські Новини
На Донбасі українські військові зазнали втрат

На Донбасі українські військові зазнали втрат

Свічка Фото: pixabay.com
Свічка Фото: pixabay.com

Сьогодні, 24 вересня, у зоні проведення Операції об'єднаних сил загин український військовослужбовець від зазнаних травм.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.

"24 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил під час ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення не сумісне з життям. Обставини з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться в ньому.

Протягом доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. Проросійські бойовики обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Також, з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

Як повідомляли Українські Новини, за минулу добу, 23 вересня, на Донбасі проросійські бойовики 24 раз обстріляли позиції українських військовослужбовців. Два бійцы ЗСУ зазнали поранення.

22 вересня, на Донбасі проросійські бойовики 15 раз обстріляли позиції українських військовослужбовців. Один боєць ЗСУ зазнав поранення.

Більше новин про: Ситуація в зоні ООС ЗСУ Втрати в зоні ООС

Архів
Новини
ДБР відкрило справу проти митників, що пропустили екс-дружину Князєва з незадекларованими 650 тис. євро 21:16
Чорнобиль набирає шалену популярність за кордоном: топ-5 країн, з яких їдуть найбільше 20:37 Інфографіка
На Донбасі українські військові зазнали втрат 20:17
НАБУ розслідує недекларування Мангером майже 600 тис. доходів дружини 20:01
Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Столтенбергом 19:46
більше новин
Князєв пояснив, чому його колишню дружину затримали на в'їзді до Польщі з величезною сумою грошей 20:50
Чому падає долар: пояснення експерта і прогноз курсу валют 20:36
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
Гурвіц, справа Гандзюк, мільйонні розкрадання. ЗМІ опублікували біографію кандидата в губернатори Одеси Болдіна 17:00
"Центренерго" для Коломойського - зручний механізм видоювання коштів з бюджету, - Кушнірук 14:13
більше новин
Напад на Найєма: чеченця Саїтова, який побив екс-депутата, відправили під домашній арешт 22:56
Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ 21:14
НКРЕКП знизила на 33% тариф на купівлю-продаж електроенергії на "внутрішньодобовому" та ринку "на добу вперед" 15:26
Новий міністр оборони ліквідував оборонний концерн 12:57
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok