подписаться на рассылку
24.3 24.65
26.7 27.25
˟
24 сентября 2019, вторник, 08:12 11
Силовые структуры 2019-09-24T08:31:10+03:00
Українські Новини
Обострение на Донбассе: количество обстрелов резко возросло, ранены два бойца ВСУ

Обострение на Донбассе: количество обстрелов резко возросло, ранены два бойца ВСУ

ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news

За минувшие сутки, 23 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 24 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Два бойца ВСУ получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"23 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. Вчера противник, нарушая Минские соглашения, четыре раза обстрелял участок разведения №3 в районе Богдановка из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Кроме того, враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил. Четыре обстрела из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики устроили неподалеку Богдановки. Дважды оккупанты стреляли из автоматического гранатомета и стрелкового оружия вблизи Новотроицкого. Еще два раза враг ударил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Водяного. Вблизи Пищевиков российские наемники применили автоматический гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Гнутово – ручной противотанковый гранатомет. Около Талаковки, Новогнатовки, Красногоровки боевики ударили из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил. Трижды неподалеку Луганского велся огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По два раза неподалеку Попасной и Новолуганского и один раз вблизи Орехово враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Дажды неподалеку Майского и один раз около Зайцев оккупанты ударили из стрелкового оружия.

"За минувшие сутки двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", – рассказали в ООС.

Как сообщали Українськi Новини, за минувшие сутки, 22 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ получил ранения.

Ранее, 17 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий ВСУ погиб от понесенных ранений.

Больше новостей о: Ситуация в зоне ООС Потери в зоне ООС обстрелы в зоне ООС

Архив
Новости
Президент Зеленский прибыл в США на Генассамблею ООН 08:22
Обострение на Донбассе: количество обстрелов резко возросло, ранены два бойца ВСУ 08:12
Телеканал 112 Украина Фото: 112.ua
Нет оснований: СНБО решил не вводить санкций против телеканалов 112 и NewsOne 08:00 Документ
Сегодня суд хочет рассмотреть иск Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи Приватбанка 07:15
Фриз заплатили 21 тысячу гривен за последний месяц работы 07:10
больше новостей
Страшная катастрофа Boeing: в смерти всех пассажиров в Индонезии виноват пилот и проектирование 16:49
Опасные заморозки воздуха и почвы надвигаются в Украину, - ГосЧС 19:52 Карта
Иван Кузнецов с женой Лесей. Фото: Фейсбук/Леся Кузнецова
Вдова Кузнецова, которого убил Стерненко, просит Зеленского и Рябошапко принять ее 11:25
Суд арестовал имущество экс-председателя НКРЭКУ Вовка 12:31
Заморозки до -4 ночью и +23 днем: во вторник в Украине будет контрастная погода 13:16 Карта
больше новостей
У Авакова затруднились сосчитать, сколько наградного оружия было роздано в этом году 07:05
Суд арестовал имущество экс-председателя НКРЭКУ Вовка 12:31
Преград больше нет: в сентябре арест Пашинского и представление в Раду на Порошенко, - Портнов 20:00
Опасные заморозки воздуха и почвы надвигаются в Украину, - ГосЧС 19:52 Карта
Князев объяснил, почему его бывшую жену задержали на въезде в Польшу с огромной суммой денег 20:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok