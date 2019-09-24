Обострение на Донбассе: количество обстрелов резко возросло, ранены два бойца ВСУ

За минувшие сутки, 23 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 24 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Два бойца ВСУ получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"23 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. Вчера противник, нарушая Минские соглашения, четыре раза обстрелял участок разведения №3 в районе Богдановка из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Кроме того, враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил. Четыре обстрела из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики устроили неподалеку Богдановки. Дважды оккупанты стреляли из автоматического гранатомета и стрелкового оружия вблизи Новотроицкого. Еще два раза враг ударил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Водяного. Вблизи Пищевиков российские наемники применили автоматический гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Гнутово – ручной противотанковый гранатомет. Около Талаковки, Новогнатовки, Красногоровки боевики ударили из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил. Трижды неподалеку Луганского велся огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По два раза неподалеку Попасной и Новолуганского и один раз вблизи Орехово враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Дажды неподалеку Майского и один раз около Зайцев оккупанты ударили из стрелкового оружия.

"За минувшие сутки двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", – рассказали в ООС.

Как сообщали Українськi Новини, за минувшие сутки, 22 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ получил ранения.

Ранее, 17 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий ВСУ погиб от понесенных ранений.