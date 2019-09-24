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24 вересня 2019, вівторок, 20:01 19
Судова влада 2019-09-24T21:15:02+03:00
Українські Новини
НАБУ розслідує недекларування Мангером майже 600 тис. доходів дружини

НАБУ розслідує недекларування Мангером майже 600 тис. доходів дружини

Владислав Мангер. Фото: facebook/oblradaks
Владислав Мангер. Фото: facebook/oblradaks

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом недекларування головою Херсонської обласної ради Владиславом Мангером 590 тис. гривень доходів своєї дружини.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

За його словами, Мангер в декларації за 2016 (виправленої) не вказав відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід у вигляді дивідендів від ТОВ "Екозерно".

Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації голови облради становить майже 590 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, НАЗК просило НАБУ розслідувати недекларування Мангером 0,6 млн гривень доходів своєї дружини.

Раніше Генеральна прокуратура припинила розслідування справи проти голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та кримінального авторитета Олексія Левіна, підозрюваних в організації вбивства виконуючої обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

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