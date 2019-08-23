НАПК просит НАБУ расследовать недекларирование Мангером 0,6 млн гривен доходов своей жены

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) просит Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство по факту недекларирования председателем Херсонского областного совета Владиславом Мангером 590 тыс. гривен доходов своей жены.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК, передают Українськi Новини.



"Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер в декларации за 2016 (исправленной) не указал сведения о полученном членом семьи (женой) доходе в виде дивидендов от ООО "Екозерно". Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации председателя Херсонского областного совета составляет почти 590 тыс. гривен", - сказано в нем.



Национальное агентство приняло решение о направлении обоснованных выводов относительно признаков уголовного преступления в НАБУ.



Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины подозревает ближайших родственников Мангера в финансировании проживания за границей криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.