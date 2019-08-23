подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.6 28.35
˟
23 августа 2019, пятница, 16:23 32
Силовые структуры 2019-08-23T16:32:58+03:00
Українські Новини
НАПК просит НАБУ расследовать недекларирование Мангером 0,6 млн гривен доходов своей жены

НАПК просит НАБУ расследовать недекларирование Мангером 0,6 млн гривен доходов своей жены

Владислав Мангер. Фото: liga.net
Владислав Мангер. Фото: liga.net

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) просит Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство по факту недекларирования председателем Херсонского областного совета Владиславом Мангером 590 тыс. гривен доходов своей жены.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК, передают Українськi Новини.

"Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер в декларации за 2016 (исправленной) не указал сведения о полученном членом семьи (женой) доходе в виде дивидендов от ООО "Екозерно". Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации председателя Херсонского областного совета составляет почти 590 тыс. гривен", - сказано в нем.

Национальное агентство приняло решение о направлении обоснованных выводов относительно признаков уголовного преступления в НАБУ.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины подозревает ближайших родственников Мангера в финансировании проживания за границей криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Больше новостей о: НАБУ НАПК Владислав Мангер Недекларирование

Архив
Новости
Энергосообщество советует властям передать управление ГТС "Магистральным трубопроводам" до 1 сентября 17:08
Донецкая область может остаться без воды из-за действий ГП "Энергорынок", - Романенко 16:27
НАПК просит НАБУ расследовать недекларирование Мангером 0,6 млн гривен доходов своей жены 16:23
Теща Притулы Лилия Сопельник. Фото: Лилия Сопельник/Facebook
Теща Притулы переехала 9-летнего мальчика в Киеве, - СМИ 16:18
СБУ подозревает руководство 5 госшахт Луганской и Донецкой областей в хищении 500 млн гривен 16:11
больше новостей
Ежегодно евреи-хасиды прибывают в Черкасскую область для празднования Рош а-Шана. Фото: Радио Свобода
Не оценили шутку: Владелец похоронного бюро в Черкассах объявил о скидках для евреев и получил уголовное дело 16:46
НБУ обвалил гривну в четверг: официальный курс валют 05:55
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Девушку премьера Британии не пустили в США из-за визита в непризнанное государство 22:58
Министр Саенко в июле утроил оклад за счет премий, надбавок и командировочных 06:15 Документ
больше новостей
Председатель НАБУ Сытник закрывает глаза на схемы Коломойского, - экс-глава НКРЕКУ 11:45
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Генпрокуратура не будет добиваться отстранения Грымчака от должности 10:33
Кабмин урегулировал выплату пенсий переселенцам 18:27
В Украину собирается приехать президент Финляндии, - СМИ 20:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok