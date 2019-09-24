Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше

Кількість дзвінків в Національне антикорупційне бюро зросла в 7-8 разів після звернення Президента Володимира Зеленського до громадян з проханням повідомити бюро про корупцію чиновників.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"В середньому колцентр отримує 10-15 дзвінків щодня. 23 вересня до колцентру подзвонили 82 людини. Приблизно стільки ж було й на старті роботи НАБУ", - повідомляє бюро.

23 вересня громадяни скаржилися на порушення соціальних, трудових і земельних прав, неналежне досудове розслідування іншими органами, проблеми в сфері житлово-комунального господарства, а також дізнавалися про підслідність НАБУ і питали контакти інших органів із боротьби з корупцією.

У колцентрі НАБУ працює 7 людей.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ закрило справу про можливе отримання Луценком хабара від екс-депутата Ради Шепелєва. Тим часом у "Слузі народу" зареєстрували 2 взаємовиключних законопроекту з ліквідації та посилення корупції при оцінці нерухомості.