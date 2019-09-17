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  • В "Слуге народа" зарегистрировали 2 взаимоисключающих законопроекта по ликвидации и усилению коррупции при оценке недвижимости
17 сентября 2019, вторник, 16:10 55
Политика 2019-09-17T17:00:02+03:00
Українські Новини
В "Слуге народа" зарегистрировали 2 взаимоисключающих законопроекта по ликвидации и усилению коррупции при оце

В "Слуге народа" зарегистрировали 2 взаимоисключающих законопроекта по ликвидации и усилению коррупции при оценке недвижимости

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта: один убирает схему по оценке недвижимости. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист проекта "Наші Гроші" Юрий Николов.

"Обалденный краш-тест у Зеленского по коррупционной схеме Антоши Яценко. Сначала три десятка нардепов слугнарода и "голоса" подали офигенный законопроект 2047 про беспощадное уничтожение майданчиков, стригущих по миллиону гривен в сутки с базы оценок ФДМУ (первый скрин). А вчера вечером другие два десятка слугнарода повесили текст законопроекта 2047-1, которым тупо оставляют майданчики Антоши (второй скрин). И не просто оставляют, а еще и наделяют их допфункциями. Учитывая то, что хороший законопроект 2047 подписали куча глав комитетов от слугнарода, а мерзкий альтернативный подписали большой друг Зеленского Юзик и маркетолог "Квартала 95" - я реально не поручусь за психическое здоровье сценаристов, которые предложили устроить раскол "Слуги народа" именно на таком очевидном и скандальном законе. Если б зарубились вокруг нюансов тендерного закона – было б понятно, там действительно есть место для плюрализма. Но нет. Взяли и подписались под мерзеннейшей и коррупционнейшей аферой времен Порошенко. Это целое искусство – так обосраться. Клоуны", - рассказал журналист.

Законопроект 2047

Законопроект 2047-1 

В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости: обалденный краш-тест у Зеленского, - журналист Николов 01

В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости: обалденный краш-тест у Зеленского, - журналист Николов 02
В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости: обалденный краш-тест у Зеленского, - журналист Николов 03
В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости: обалденный краш-тест у Зеленского, - журналист Николов 04
В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости: обалденный краш-тест у Зеленского, - журналист Николов 05
В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости: обалденный краш-тест у Зеленского, - журналист Николов 06

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