підписатися на розсилку
24.1 24.45
26.35 26.9
˟
24 вересня 2019, вівторок, 18:30 15
Суспільство 2019-09-24T19:00:01+03:00
Українські Новини
У Києві учень приніс до школи мідний купорос, отруїлися шестеро дітей

У Києві учень приніс до школи мідний купорос, отруїлися шестеро дітей

Лікарня. Фото: pixabay
Лікарня. Фото: pixabay

У київській школі № 36 імені С. П. Королева сталося отруєння шести учнів мідним купоросом, який приніс в навчальний заклад один з учнів школи. Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби Києва.

Так, повідомляється, що діти були госпіталізовані в "Охматдит" і зараз їхньому життю нічого не загрожує.

Зазначається, що відповідальність за виконання санітарних правил і норм покладається на засновника (власника) та керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Дані про НП передані в Департамент освіти і науки виконавчого органу Київради (КМДА) для забезпечення проведення відповідних заходів у школі.

Як повідомляли Українські Новини, учні і дорослі отруїлися в шкільній їдальні у Вінницькій області.

Раніше в Мукачево школярі отруїлися невідомою речовиною, діти перебували в реанімації. А в минулому році в школі в Черкасах отруїлися невідомою речовиною понад 50 осіб.

Також після низки випадків отруєння дітей в школах, Міносвіти порадило керівництву навчальних закладів посилити охорону та пропускний режим.

Більше новин про: Отруєння дітей Отруєння отруєння в школі

Архів
Новини
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
Долар продовжує падати: курс валют на міжбанку 18:35
У Києві учень приніс до школи мідний купорос, отруїлися шестеро дітей 18:30
На місце Князєва можуть призначити людину, наближену до Зеленському та Богдану 18:12
Калуська ТЕЦ повернута у власність держави 18:12
більше новин
Князєв пояснив, чому його колишню дружину затримали на в'їзді до Польщі з величезною сумою грошей 20:50
Чому падає долар: пояснення експерта і прогноз курсу валют 20:36
Гурвіц, справа Гандзюк, мільйонні розкрадання. ЗМІ опублікували біографію кандидата в губернатори Одеси Болдіна 17:00
"Центренерго" для Коломойського - зручний механізм видоювання коштів з бюджету, - Кушнірук 14:13
Новий президент України стоїть перед визначальним вибором, - Financial Times 10:44
більше новин
Напад на Найєма: чеченця Саїтова, який побив екс-депутата, відправили під домашній арешт 22:56
Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ 21:14
НКРЕКП знизила на 33% тариф на купівлю-продаж електроенергії на "внутрішньодобовому" та ринку "на добу вперед" 15:26
Новий міністр оборони ліквідував оборонний концерн 12:57
Князєв подав у відставку 16:33
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok