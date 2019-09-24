У Києві учень приніс до школи мідний купорос, отруїлися шестеро дітей

У київській школі № 36 імені С. П. Королева сталося отруєння шести учнів мідним купоросом, який приніс в навчальний заклад один з учнів школи. Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби Києва.

Так, повідомляється, що діти були госпіталізовані в "Охматдит" і зараз їхньому життю нічого не загрожує.

Зазначається, що відповідальність за виконання санітарних правил і норм покладається на засновника (власника) та керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Дані про НП передані в Департамент освіти і науки виконавчого органу Київради (КМДА) для забезпечення проведення відповідних заходів у школі.

Як повідомляли Українські Новини, учні і дорослі отруїлися в шкільній їдальні у Вінницькій області.

Раніше в Мукачево школярі отруїлися невідомою речовиною, діти перебували в реанімації. А в минулому році в школі в Черкасах отруїлися невідомою речовиною понад 50 осіб.

Також після низки випадків отруєння дітей в школах, Міносвіти порадило керівництву навчальних закладів посилити охорону та пропускний режим.