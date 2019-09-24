Калуська ТЕЦ повернута у власність держави

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявляє, що комісія в сфері розгляду скарг щодо державної реєстрації при Міністерстві юстиції повернула Калуську теплоелектроцентраль (Івано-Франківська область) у державну власність після того, як у травні Гройсман вивів її з держвласності .

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Комісією в сфері розгляду скарг щодо державної реєстрації (при Мін'юсті) прийнято рішення скасувати перереєстрацію Калуської ТЕЦ на нового власника і повернути її в державну власність. Це гарна новина для українських громадян - підприємство повернуто в державну власність", - повідомив Герус.

Також він зазначив, що це хороша новина для шахтарів державних шахт Львівсько-Волинського басейну, оскільки буде збережено технологічний ланцюжок видобутку-збуту/споживання вугілля.

У листопаді 2016 року Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) видала державному підприємству "Калуська ТЕЦ - нова" ліцензію на ведення господарської діяльності та виробництво електричної і теплової енергії.

Ліцензія набула чинності з 1 січня 2017 року.

У жовтні 2016 Міністерство енергетики та вугільної промисловості вивело Калуську ТЕЦ із складу державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго" з метою створення нового державного підприємства "Калуська ТЕЦ - нова".

Як повідомляли Українські Новини, у Києві частково замінили на газ мазут на двох ТЕЦ. Також Дарницьку ТЕЦ планували перевірити на дотримання екологічного законодавства через рекордну кількість скарг.