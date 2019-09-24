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24 вересня 2019, вівторок, 17:35 19
Події 2019-09-24T19:00:03+03:00
Українські Новини
Під Києвом у ДТП потрапили близько 9 авто: рух паралізовано

Під Києвом у ДТП потрапили близько 9 авто: рух паралізовано

ДТП під Броварами. Фото: Інформатор
ДТП під Броварами. Фото: Інформатор

У вівторок, 24 вересня, під Києвом на окружній дорозі міста Бровари практично в один час сталося кілька аварій. Всього учасниками ДТП стали близько 9 машин. Через масове зіткнення патрульна поліція перекрила ділянку дороги.

Перша аварія сталася близько 3:00, повідомляє "Інформатор".

Перше оформляли ДТП, коли дорога була відкрита для проїзду. За словами постраждалих водіїв, вночі та вранці 24 вересня біля Броварської окружної горіли торфовища. Густа імла опустилася на проїжджу частину. Через погану видимість водії не впоралися з керуванням. Вночі фура DAF влетіла у Daewoo, який потім наздогнав Opel і викликав "ланцюгову реакцію". Opel влетів у Skoda, а вдарила мікроавтобус ГАЗ. Попередньо, від удару Daewoo загорівся. Очевидці повідомили, що займання ліквідували за допомогою вогнегасників. Внаслідок аварії загинув водій Daewoo. Точної інформації про стан інших водіїв і пасажирів поки немає. За даними свідків аварії, кількох осіб забирала швидка допомога.

Наступна аварія сталася під час оформлення нічної ДТП. На Броварській окружній у напрямку з Києва до Чернігова Daewoo наздогнав Ford Transit. На щастя, водії відбулися незначними ударами. У Daewoo повністю зім'ята передня частина і розбите лобове скло. Transit отримав велику вм'ятину.

Цю ділянку дороги повністю перекрили для в'їзду машин. На місці працюють 3 наряди патрульної поліції. Деталі ДТП встановлюються.

ДТП під Броварами. Фото: ІнформаторДТП під Броварами. Фото: Інформатор

Як повідомляли Українські Новини, на Одеській трасі Volkswagen на смерть збив жінку на "зебрі", водій втік.

11 вересня в серйозному ДТП у Київській області загинули три людини.

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