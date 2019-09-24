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24 вересня 2019, вівторок, 17:14 21
Силові структури 2019-09-24T18:45:03+03:00
Українські Новини
Україна закупила у чеської компанії партію радянського озброєння на 1,5 млн доларів

Україна закупила у чеської компанії партію радянського озброєння на 1,5 млн доларів

Українська державна фірма "Укрінмаш", яка входить до складу "Укроборонпрому", в липні цього року закупила у чеської компанії Excalibur Army Spol.S.R.O. партію 122-мм самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" (16 одиниць), окремо дві артилерійські вежі і гармати до них (2А31).

Це зазначено на спеціалізованому сайті Great Export Import, який відстежує імпортні/експортні операції більш як 70 країн, пише "theБабель".

"Укрінмаш" заплатив за радянське озброєння, яке вже використовувалося, майже $1,7 млн. САУ обійшлися в $1 565 600, а вежі разом з гарматами в $120 200.

"Укрінмаш" вже купував 40 одиниць цих САУ у Чехії в минулому році. Згідно з "Регістром звичайних озброєнь ООН" (UNROCA — United Nations Register of Conventional Arms), разом з артустановками Україна також купувала дев'ять радянських бронетранспортников МТ-ЛБ і 50 БМП-1.

Для яких цілей "Укрінмаш" закуповував радянську техніку — не зазначено.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський призначив генеральним директором "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса.

Абромавичус заявив, що державний концерн "Укроборонпром" має намір збільшити експорт в 5 разів до 2 млрд доларів на рік до 2025 року.

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