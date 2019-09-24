Чоловік бухгалтера "Кварталу" після незрозумілого кар'єрного зростання очолив стратегічну розвідку, - журналіст

Дружина новопризначеного директора Департаменту стратегічної розвідки Головного управління розвідки Міністерства оборони Олексія Пашкова працює на посаді головного бухгалтера ТОВ "Студія Квартал-95" і має відношення до його стрімкого кар'єрного росту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Володимир Бойко.

Журналіст порівнює шлях Пашкова з посади старшого офіцера управління військово-технічного співробітництва ГУР МО України до посади голови стратегічної розвідки з біографією Юрія Гагаріна, який після польоту в космос також отримав позачергове звання. "Пашков за два місяці перескочив з підполковницької посади на генерал-лейтенантську - де там тому Гагаріну?", - зауважив Бойко.

За його словами, призначення Пашкова на таку високу посаду було побажанням Офісу Президента, яке виконав начальник ГУР МО України Василь Бурба. Бойко, який звинувачує Пашкова ще і в антиукраїнській позиції, впевнений у тому, що на цьому кар'єрний ріст чоловіка головбуха "Кварталу" не закінчиться. "Немає сумнівів, що 14 жовтня на День захисника України ми побачимо указ глави держави про присвоєння чоловіку головного бухгалтера ТОВ "Студія Квартал-95" генеральського звання разом з наданням нової квартири в столиці – при цьому, не на Троєщині чи Борщагівці. А невдовзі – як знати – Пашков може й замінити Бурбу", - пише він.

Пост Бойка вже викликав неоднозначні реакції в Facebook.

Скріншот: Volodymyr Boiko/Facebook

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