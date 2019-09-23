Новый министр обороны ликвидировал оборонный концерн

Министр обороны Андрей Загороднюк ликвидировал военный концерн "Техвоенсервис".

Об этом говорится в приказе министра от 16 сентября, передают Українськi Новини.

"Прекратить юридическое лицо - концерн "Техвоенсервис", - сказано в нем.

Концерн ликвидирован в связи с проведением реорганизации в Минобороны.

Министр также поручил принять меры для взыскания дебиторской задолженности концерна.

Все имущество и документы "Техвоенсервиса" поручено передать Главному управлению имущества и ресурсов.

Как сообщали Українськi Новини, Загороднюк считает необходимой переоценку структуры Вооруженных сил из-за того, что фактическая численность состава ниже штатной.

В июле 2015 года Кабинет Министров уполномочил концерн "Техвоенсервис" на реализацию продуктов утилизации военного имущества.

"Техвоенсервис" был создан в 2005 году для ремонта и технического обслуживания машин и оборудования специального назначения, производства оружия и боеприпасов и другой деятельности в сфере обороны.

В состав концерна входит 21 предприятие в разных регионах страны.