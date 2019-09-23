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23 сентября 2019, понедельник, 12:55 727
Силовые структуры 2019-09-23T12:58:15+03:00
Українські Новини
Новый министр обороны ликвидировал оборонный концерн

Новый министр обороны ликвидировал оборонный концерн

Андрей Загороднюк. Скриншот видео
Андрей Загороднюк. Скриншот видео "Радио свобода"

Министр обороны Андрей Загороднюк ликвидировал военный концерн "Техвоенсервис".

Об этом говорится в приказе министра от 16 сентября, передают Українськi Новини.

"Прекратить юридическое лицо - концерн "Техвоенсервис", - сказано в нем.

Концерн ликвидирован в связи с проведением реорганизации в Минобороны.

Министр также поручил принять меры для взыскания дебиторской задолженности концерна.

Все имущество и документы "Техвоенсервиса" поручено передать Главному управлению имущества и ресурсов.

Как сообщали Українськi Новини, Загороднюк считает необходимой переоценку структуры Вооруженных сил из-за того, что фактическая численность состава ниже штатной.

В июле 2015 года Кабинет Министров уполномочил концерн "Техвоенсервис" на реализацию продуктов утилизации военного имущества.

"Техвоенсервис" был создан в 2005 году для ремонта и технического обслуживания машин и оборудования специального назначения, производства оружия и боеприпасов и другой деятельности в сфере обороны.

В состав концерна входит 21 предприятие в разных регионах страны.

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