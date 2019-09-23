Новый министр обороны ликвидировал оборонный концерн

Министр обороны Андрей Загороднюк ликвидировал военный концерн "Техвоенсервис".\r\nОб этом говорится в приказе министра от 16 сентября, передают Українськi Новини.\r\n"Прекратить юридическое лицо - концерн "Техвоенсервис", - сказано в нем.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКонцерн ликвидирован в связи с проведением реорганизации в Минобороны.\r\nМинистр также поручил принять меры для взыскания дебиторской задолженности концерна.\r\nВсе имущество и документы "Техвоенсервиса" поручено передать Главному управлению имущества и ресурсов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Загороднюк считает необходимой переоценку структуры Вооруженных сил из-за того, что фактическая численность состава ниже штатной.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ июле 2015 года Кабинет Министров уполномочил концерн "Техвоенсервис" на реализацию продуктов утилизации военного имущества.\r\n"Техвоенсервис" был создан в 2005 году для ремонта и технического обслуживания машин и оборудования специального назначения, производства оружия и боеприпасов и другой деятельности в сфере обороны.\r\nВ состав концерна входит 21 предприятие в разных регионах страны.