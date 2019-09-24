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24 вересня 2019, вівторок, 16:17 36
Судова влада 2019-09-24T19:00:03+03:00
Українські Новини
Масштабна смертельна ДТП під Одесою: водій вантажівки провину не визнав, але його заарештували

Масштабна смертельна ДТП під Одесою: водій вантажівки провину не визнав, але його заарештували

Київський районний суд Одеси заарештував водія вантажівки, підозрюваного у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю маршрутки в Одесі, в якій загинули 9 осіб.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Слідчий суддя розглянув клопотання правоохоронців і задовольнив його. Він обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою 60 днів без можливості внесення застави.

Водій вантажівки підозрюється за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

21 вересня водій вантажівки перевозив соняшникову олію з Одеси в Чорноморськ. За версією слідства, в дорозі він порушив правила дорожнього руху, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршруткою Mercedes-Benz.

Як повідомляє "Думська", водій не визнає свою провину. За його словами, він не виїжджав на зустрічну смугу руху, і зажадав провести повну технічну експертизу обох транспортних засобів. У момент зіткнення він спускав свою вантажівку з пагорбу, в той час як за двома зустрічними смугами транспорт рухався в п'ять разів швидше.

"Я спускаюся. Дивлюся на передню машину, щоб була дистанція. Так спускаємося гуськом, я пригальмовую, і тут удар", — говорить він.

В результаті ДТП загинули 9 осіб, ще 3 госпіталізовані з тяжкими травмами. Одеська область оголосила 23 вересня днем жалоби за загиблими внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю маршрутки і вантажного автомобіля в Одеській області 21 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, затриманий водій вантажівки, який вбив у ДТП 9 осіб в Одеській області. Тим часом у натовп протестувальників влетіла жінка-водій в Одесі, є постраждалі.

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