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24 вересня 2019, вівторок, 16:09 26
Президент 2019-09-24T16:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленський підписав закон про контрактну форму держслужби до 3 років

Зеленський підписав закон про контрактну форму держслужби до 3 років

Зеленський. Офіс Президента
Зеленський. Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський підписав закон про введення контрактної форми державної служби терміном до 3 років.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

При цьому керівник держслужби буде в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів, укладати та розривати контракти про проходження держслужби.

Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад держслужби, також можуть визначатися суб'єктом призначення і прописуватися в контракті.

Документом вносяться зміни в частині обмеження дії законодавства про працю на держслужбу - спрощується порядок прийняття на державну службу та звільнення від неї, підвищується відповідальність держслужбовців за досягнення результатів своєї діяльності.

Законопроектом також урізуються повноваження Комісії з питань вищого корпусу державної влади в частині призначення держсекретаря міністерства, призначення та звільнення з посади керівника центрального органу виконавчої влади, звільнення заступника керівника центрального органу виконавчої влади, призначення держсекретарів міністерств, керівників і заступник керівника центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабміну, призначення і звільнення першого заступника та заступників держсекретаря Кабміну.

Також розширено перелік підстав для припинення державної служби за ініціативою суб'єкта призначення такими позиціями: скорочення посади держслужби внаслідок зміни структури або штатного розкладу держоргану без скорочення кількості або штату держслужбовців, ліквідація держоргану, встановлення невідповідності держслужбовця займаній посаді за умови проходження держслужби.

Згідно з документом, оголошення про проведення конкурсу на посади будуть публікуватися на Єдиному порталі вакансій держслужби, адміністрування якого здійснюється центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, а також на сайті держоргану, який оголосив конкурс (при наявності).

Документом пропонується внести низку змін до законів "Про державну службу", "Про Кабінет Міністрів України" та "Про центральні органи виконавчої влади".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський схвалив надання Президенту права затверджувати план оборони і його структуру.


Раніше Верховна Рада мала намір ввести контрактну форму державної служби і ліквідувати надбавки за ранг держслужбовця.

В 2018 майже 1,5 тисячі претендентів на держслужбу не змогли пройти атестацію з української мови.

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