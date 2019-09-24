Зеленский одобрил предоставление Президенту права утверждать план обороны и его структуру

Президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении главе государства права утверждать план обороны и его структуру.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\nВ частности предусмотрено, что для организации обороны государства Президент по представлению Кабинета Министров утверждает структуру плана обороны Украины и план обороны страны.\r\nПорядок разработки плана обороны определяется Кабмином.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ законопроекте также дается законодательное определение плана обороны Украины: план обороны страны - совокупность документов, которые определяют содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных мер государства по подготовке к вооруженной защите и ее защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.\r\nСоответствующие изменения предлагается внести в закон "Об обороне".\r\nВ пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он разработан Министерством обороны во исполнение плана первоочередных мероприятий по введению и обеспечению правового режима военного положения в отдельных регионах Украины, утвержденного тогда Президентом - Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил Петром Порошенко 27 ноября 2018 года.\r\nПредполагается, что принятие закона позволит скоординировать деятельность сил обороны и подготовить органы госвласти, местного самоуправления, системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение, к отпору военной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 2 сентября Президент Владимир Зеленский предложил Раде предоставить Президенту право утверждать план обороны и его структуру.\r\n20 сентября Рада предоставила Президенту право утверждать план обороны и его структуру.