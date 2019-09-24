Росія повинна припинити порушення прав людини в Криму, - МЗС

Міністерство закордонних справ закликає Росію припинити порушення прав людини в окупованому РФ Криму.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС, передають Українські Новини.

"Міжнародним товариством було покликане посилити тиск на РФ з метою змусити її виконувати власні зобов'язання з міжнародного права, зокрема - наказ Міжнародного Суду ООН про відновлення діяльності Меджлісу і негайно припинити порушення прав людини на окупованій території Криму", - сказано в ньому.

Ця тема обговорювалася на 42-й сесії Ради ООН з прав людини "Расизм, расова дискримінація, ксенофобія і пов'язані з нею форми нетерпимості, подальші дії і реалізація Дурбанській декларації та програми дій".

зокрема, делегація України привернула увагу до триваючим порушенням прав кримських татар в окупованому Криму.

Як повідомляли Українські Новини, Україна висловлює рішучий протест у зв'язку з проведенням Росією 8 вересня виборів у Криму. Тим часом за бажанням в школах Севастополя можна вивчати українську мову.

Нагадаємо, Генсек ООН закликає Україну й Росію спростити процедуру відвідування Криму.