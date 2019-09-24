Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів закрила дисциплінарне провадження стосовно заступника генпрокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького через закінчення терміну притягнення його до дисциплінарної відповідальності. Про це йдеться в рішення КДКП, копія якого є в розпорядженні Українських Новин.

У КДКП було подано скаргу про дисциплінарний проступок Холодницького у зв'язку з недостовірними відомостями в його деклараціях. З дисциплінарної скарги видно, що рішеннями Нацагентства із запобігання корупції від 08.02.2019 під №404 і №405 встановлено, що в деклараціях за 2016-2017 роки Холодницький вказав недостовірні відомості.

На думку скаржника, цими діями Холодницький зробив дисциплінарний проступок, передбачений п. 4 частини першої ст. 43 Закону "Про прокуратуру", тобто порушення встановленого законом порядку подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Вивчивши матеріали дисциплінарного провадження, заслухавши пояснення представника позивача, комісія дійшла висновку, що в діях Холодницького є ознаки дисциплінарного проступку.

При цьому, КДКП встановила, що Холодницький, діючи через необережність, 16.03.2017 вніс до декларації недостовірні відомості про ідентифікаційний номер легкового автомобіля, розмір доходу від відчуження рухомого майна (транспортного засобу), джерела доходу, розмір коштів, розміщених на банківських рахунках і коштів, позичених третім особам.

Крім цього, Холодницький аналогічно 01.03.2018 вніс до декларації недостовірні відомості про право користування об'єктом нерухомості, ідентифікаційний номер легкового автомобіля і кошти, позичені третім особам. Разом з цим, згідно з інформацією Генеральної прокуратури, Холодницький з 01.01.2017 до теперішнього часу у зв'язку з перебуванням в щорічних відпустках та тимчасової непрацездатності загалом був відсутній на робочому місці 85 днів.

Відповідно до вимог частини 4 ст. 48 Закону "Про прокуратуру" рішення комісії про накладення на прокурора дисциплінарного стягнення або рішення про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора може бути прийнято не пізніше ніж через рік із дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці, а тому термін притягнення Холодницького до дисциплінарної відповідальності закінчився.

Як повідомляли Українськi Новини, у 2018 році КДКП оголосило догану Холодницькому.

Заступник генпрокурора - спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький пішов у відпустку до 16 вересня.

Також зарплата Холодницкого за липень становила 180 тис. гривень, а в травні зарплата Холодницкого зменшилася на 200 тисяч гривень.

Крім того, Назар Холодницький в електронній декларації вказав "туристичний відпочинок" за 102 000 гривень, а також 2 403 749 гривень доходу, 34 тисяч євро і 160 тисяч доларів готівки за 2018 рік. Холодницький позичив третім особам 4 тис. доларів і 614 тис. гривень.