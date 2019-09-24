Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" виріс до $2,8 млрд

Борг компанії "Газпром" (Росія) перед Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" за результатами двох арбітражних проваджень в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма (Швеція) збільшився на 10% або на 257 млн доларів до 2,817 млрд доларів.

Про це йдеться у фінансовому звіті "Нафтогазу" за 1-е півріччя 2019 року, передають Українські Новини.

Наголошується, що раніше суд призначив нетто суму, яку "Газпром" повинен заплатити на користь "Нафтогазу" у розмірі 2,56 млрд доларів.

"На цю суму нараховується пеня за прострочення платежу. Станом на 30 червня 2019 року, нетто сума, яку "Газпром" повинен заплатити на користь "Нафтогазу" після проведення взаємозаліку, становить 2,817 млрд доларів, включаючи відсотки", - йдеться у звіті.

Як повідомляли Українські Новини, суди Люксембургу та Амстердама відхилили апеляцію "Газпрому" в суперечці з "Нафтогазом".

Раніше суд Англії призупинив виконання рішення щодо суперечки "Газпрому" з "Нафтогазом".

Також Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не отримувала від компанії "Газпром" (Росія) пропозицій про врегулювання арбітражу щодо газової суперечки між компаніями мировою угодою, що є ключовою вимогою російської сторони для продовження транзиту газу через територію України.