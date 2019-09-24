У результаті ДТП в Дніпрі травмовано 11 людей

11 людей травмовано у вівторок з-за дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю маршрутного таксі "Богдан" і вантажного автомобіля в Дніпрі.

Про це Українським Новинам повідомили в управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області.

Аварія сталася на перехресті вул. Запорізьке шосе - вул. Генерала Пушкіна. В результаті ДТП 11 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. За попередньою інформацією, під час зіткнення у маршрутці відірвався один з поручнів, а частина сидінь сильно нахилилася вперед. Причини ДТП з'ясовують слідчі.

ДТП. Фото: Інформатор

Як повідомляли Українські Новини, 21 вересня 9 осіб загинули та 4 травмовані через ДТП за участю маршрутки в Одеській області. Раніше під Києвом, поблизу села Гурівщина, відбулося масштабне ДТП за участю маршрутки Volkswagen LT і легковика Ford Mondeo. У результаті аварії на місці загинули дві людини, ще 18 були госпіталізовані.

Нагадаємо, за ДТП за участю маршрутки в Запорізькій області на трасі "Харків - Сімферополь" було травмовано 12 чоловік.