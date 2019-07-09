На трассе Харьков - Симферополь маршрутка с людьми попала в ДТП

ДТП с маршруткой в Запорожской области. Фото: Нацполиция

ДТП с маршруткой в Запорожской области. Фото: Нацполиция

12 человек травмированы из-за ДТП с участием маршрутки на трассе "Харьков - Симферополь" в Запорожской области

12 человек травмированы (в том числе 4 детей) в результате столкновения маршрутного микроавтобуса Mercedes Sprinter с легковым автомобилем Ford Sierra днем 8 июля на трассе "Харьков - Симферополь" в Васильевском районе Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Национальной полиции в области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, около 14:30 возле поселка городского типа Степногорск во время буксировки другого автомобиля Ford Sierra выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes.

В результате аварии водитель авто Ford и 11 пассажиров маршрутки, в том числе 4 детей, получили травмы и были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь и после отпустили домой.

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

ДТП с маршруткой в Запорожской области. Фото: Нацполиция

Как сообщали Українськi Новини, в Кривом Роге из-за ДТП маршрутка вылетела на остановку с толпой людей.

Ранее на трассе "Одесса-Рени" столкнулись 2 микроавтобуса и маршрутка, есть погибший.