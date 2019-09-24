В Україні почалися військові навчання "Козацька воля"

В Україні почалися стратегічні командно-штабні навчання Козацька воля-2019. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.\r\nЯк повідомляється, комплекс заходів навчань триватиме на всій території країни.\r\n"Головною метою навчань Козацька воля - 2019 є перевірка здатності органів військового управління нових організаційно-штатних структурах здійснювати управління військами (силами) в ході підготовки і ведення операцій (бойових дій) у разі широкомасштабної збройної агресії", - йдеться в повідомленні.\r\nДо навчань залучатимуться структурні підрозділи Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил України, інші органи військового управління оперативно-стратегічного та оперативного рівнів та органи управління інших військових формувань та правоохоронних органів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше були опубліковані вражаючі кадри навчань морської авіації над Чорним морем.\r\nРаніше в Одесу з'їхалися десятки міжнародних кораблів і сотні військових на "Сі Бриз-2019".