В Україні почалися військові навчання "Козацька воля"

В Україні почалися стратегічні командно-штабні навчання Козацька воля-2019. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, комплекс заходів навчань триватиме на всій території країни.

"Головною метою навчань Козацька воля - 2019 є перевірка здатності органів військового управління нових організаційно-штатних структурах здійснювати управління військами (силами) в ході підготовки і ведення операцій (бойових дій) у разі широкомасштабної збройної агресії", - йдеться в повідомленні.

До навчань залучатимуться структурні підрозділи Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил України, інші органи військового управління оперативно-стратегічного та оперативного рівнів та органи управління інших військових формувань та правоохоронних органів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше були опубліковані вражаючі кадри навчань морської авіації над Чорним морем.

Раніше в Одесу з'їхалися десятки міжнародних кораблів і сотні військових на "Сі Бриз-2019".