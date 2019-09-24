В 1-му півріччі "Нафтогаз" в 2 рази збільшив прибуток

У січні-липні 2019 року група Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" збільшила чистий прибуток на 81,6% або на 11,1 млрд гривень до 24,7 млрд гривень.

Про це йдеться в консолідованому звіті компанії, передають Українські Новини.

При цьому дохід від реалізації продукції за 6 місяців скоротився на 0,9%, або на 1,17 млрд гривень до 130,94 млрд гривень.

Валовий прибуток компанії в січні-липні збільшився на 22,2% або на 8,45 млрд гривень до 46,57 млрд гривень.

Також за 6 місяців 2019 року група "Нафтогаз" сплатила 58,6 млрд гривень податків, що склало близько 15,9% загальних доходів бюджету за цей період.

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