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24 вересня 2019, вівторок, 10:49 19
Економіка 2019-09-24T22:45:07+03:00
Українські Новини
В 1-му півріччі "Нафтогаз" в 2 рази збільшив прибуток

В 1-му півріччі "Нафтогаз" в 2 рази збільшив прибуток

У січні-липні 2019 року група Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" збільшила чистий прибуток на 81,6% або на 11,1 млрд гривень до 24,7 млрд гривень.

Про це йдеться в консолідованому звіті компанії, передають Українські Новини.

При цьому дохід від реалізації продукції за 6 місяців скоротився на 0,9%, або на 1,17 млрд гривень до 130,94 млрд гривень.

Валовий прибуток компанії в січні-липні збільшився на 22,2% або на 8,45 млрд гривень до 46,57 млрд гривень.

Також за 6 місяців 2019 року група "Нафтогаз" сплатила 58,6 млрд гривень податків, що склало близько 15,9% загальних доходів бюджету за цей період.

Як повідомляли Українські Новини, Україна передала Росії і ЄС проект нового договору про транзит газу.

Росія готова бронювати потужності української ГТС для транзиту газу.

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