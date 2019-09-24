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24 вересня 2019, вівторок, 08:12 20
Силові структури 2019-09-24T11:00:03+03:00
Українські Новини
Загострення на Донбасі: кількість обстрілів різко зросла, поранені два бійця ЗСУ

Загострення на Донбасі: кількість обстрілів різко зросла, поранені два бійця ЗСУ

ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news

За минулу добу, 23 вересня, на Донбасі проросійські бойовики 24 рази обстріляли позиції українських військовослужбовців. Двоє бійців ЗСУ отримали поранення, повідомили в прес-центрі ООС.

"23 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню. Вчора противник, порушуючи Мінські угоди, чотири рази обстріляв ділянку розведення №3 в районі Богданівка з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Також обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Крім того, ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил. Чотири обстріли з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї бойовики влаштували неподалік від Богданівки. Двічі окупанти стріляли з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї поблизу Новотроїцького. Ще двічі ворог вдарив з гранатометів різних систем та стрілецької зброї неподалік від Водяного. Поблизу Харчовика російські найманці застосували автоматичний гранатомет та стрілецьку зброю, а неподалік від Гнутового – ручний протитанковий гранатомет. Близько Талаківки, Новогнатівки та Красногорівки бойовики вдарили зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил. Тричі неподалік від Луганського вівся вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Ще двічі неподалік від Попасної і Новолуганського і одноразово поблизу Горіховог ворог застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Двічі неподалік від Майського і один раз близько Зайцевого окупанти вдарили зі стрілецької зброї.

"За минулу добу двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, за минулу добу, 22 вересня, на Донбасі проросійські бойовики 15 раз обстріляли позиції українських військовослужбовців. Один боєць ЗСУ отримав поранення.

Раніше, 17 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил при виконанні бойового завдання один військовослужбовець ЗСУ загинув від завданих поранень.

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