На Донбасі бойовики застосували гранатомети і поранили двох бійців ЗСУ

Бойовики 7 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у понеділок, 23 вересня, 2 українських військовослужбовців отримали поранення.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС, передають Українські Новини.\r\n"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї", - сказано в ньому.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПротивник порушив "мінські угоди" і тричі обстріляв ділянку розведення №3 "Богданівка - Петровське" з БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.\r\nОбстріл також велися біля населених пунктів Новотроїцьке та Харчовик.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 1 раз обстріляв населений пункт Зайцево.\r\nПротягом поточної доби 2 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за минулу добу, 22 вересня, на Донбасі проросійські бойовики 15 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців. Один боєць ЗСУ отримав поранення.\r\nРаніше, 17 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил при виконанні бойового завдання один військовослужбовець ЗСУ загинув від завданих поранень.