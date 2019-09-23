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23 вересня 2019, понеділок, 22:05 6
Силові структури 2019-09-23T22:19:33+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики застосували гранатомети і поранили двох бійців ЗСУ

На Донбасі бойовики застосували гранатомети і поранили двох бійців ЗСУ

Бойовики 7 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у понеділок, 23 вересня, 2 українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС, передають Українські Новини.

ротягом поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

Противник порушив "мінські угоди" і тричі обстріляв ділянку розведення №3 "Богданівка - Петровське" з БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Обстріл також велися біля населених пунктів Новотроїцьке та Харчовик.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 1 раз обстріляв населений пункт Зайцево.

Протягом поточної доби 2 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення.

Як повідомляли Українські Новини, за минулу добу, 22 вересня, на Донбасі проросійські бойовики 15 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців. Один боєць ЗСУ отримав поранення.

Раніше, 17 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил при виконанні бойового завдання один військовослужбовець ЗСУ загинув від завданих поранень.

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