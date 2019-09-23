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23 вересня 2019, понеділок, 21:18 26
Силові структури 2019-09-23T21:20:46+03:00
Українські Новини
Аваков вимагає від ДБР закрити справу проти Парубія і спростувати звинувачення

Аваков вимагає від ДБР закрити справу проти Парубія і спростувати звинувачення

Арсен Аваков. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1
Арсен Аваков. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков очікує закриття Державним бюро розслідувань (ДБР) кримінального провадження щодо організації колишнім головою Верховної Ради, депутатом парламенту нинішнього скликання від фракції "Європейська солідарність" Андрієм Парубієм масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року.

Про це Аваков написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Очікую відповідно до закону і здорового глузду закриття провадження і спростування абсурдних обвинувачень", - написав він.

Він також зауважив, що не розуміє упередженості формулювань відкритої кримінальної справи.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ДБР відкрило справу щодо організації Парубієм заворушень в Одесі 2 травня 2014 року.

3 вересня ДБР відкрило справу за фактом можливого перешкоджання Парубієм здійсненню виборчого права.

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