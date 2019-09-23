Князєв пояснив, чому його колишню дружину затримали на в'їзді до Польщі з величезною сумою грошей

Голова Національної поліції України Сергій Князєв прокоментував новини про затримання його колишньої дружини польськими прикордонниками. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook у понеділок, 23 вересня.

Князєв назвав новини в пресі брехнею, яка не має нічого спільного з реальністю, а себе і свою колишню дружину - об'єктами інформаційної атаки.

Він пояснив, що його колишня дружина є співробітницею великої будівельної компанії Атлант зі штатом понад 500 осіб, яку очолює 78-річний Вадим Каган. Вони дійсно перетинали кордон разом.

"На кордоні громадянин Каган заявив польським чиновникам про наявність певної суми готівки, що належить йому. Зазначені грошові кошти були отримані в результаті операції з продажу торгового приміщення у центрі столиці. Звичайно, угода оформлена у відповідності з чинним законодавством та сплаченими податками. Але наявного пакету документів за задекларованим грошей польським державним службовцям не вистачило. Польськими правоохоронцями і паном Каганом було прийнято спільне рішення про пред'явлення ще деяких оригіналів. Після цього інцидент був вичерпаний", - написав Князєв.

Глава Нацполиции додав, що в цей час в автомобілі знаходився український і європейський партнери пана Кагана, а також найманий працівник фірми - "пані Князєва, яка працює в компанії не перший рік".

"Передбачаючи питання, жодних цінностей у громадянки Князевої не було вилучено. При собі у дамській сумочці були особисті кошти і готівка на відрядження в сумі 2100 євро, які не зацікавили правоохоронців", - резюмував Сергій Князєв.

Нагадаємо, що колишню дружину Князєва спіймали на польському кордоні при спробі провезти 650 тисяч євро готівкою.

Раніше керівник Національної поліції Сергій Князєв задекларував оренду квартири в Києві, 2 квартири, 2 земельні ділянки, 1,9 млн гривень доходу, 1,3 млн 10 тис. доларів 10 тис. євро готівкових коштів, а також 0.9 млн гривень сплачених аліментів за 2018 рік.