підписатися на розсилку
24.3 24.65
26.7 27.25
˟
23 вересня 2019, понеділок, 20:50 199
Суспільство 2019-09-23T21:30:01+03:00
Українські Новини
Князєв пояснив, чому його колишню дружину затримали на в'їзді до Польщі з величезною сумою грошей

Князєв пояснив, чому його колишню дружину затримали на в'їзді до Польщі з величезною сумою грошей

Голова Національної поліції України Сергій Князєв прокоментував новини про затримання його колишньої дружини польськими прикордонниками. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook у понеділок, 23 вересня.

Князєв назвав новини в пресі брехнею, яка не має нічого спільного з реальністю, а себе і свою колишню дружину - об'єктами інформаційної атаки.

Він пояснив, що його колишня дружина є співробітницею великої будівельної компанії Атлант зі штатом понад 500 осіб, яку очолює 78-річний Вадим Каган. Вони дійсно перетинали кордон разом.

"На кордоні громадянин Каган заявив польським чиновникам про наявність певної суми готівки, що належить йому. Зазначені грошові кошти були отримані в результаті операції з продажу торгового приміщення у центрі столиці. Звичайно, угода оформлена у відповідності з чинним законодавством та сплаченими податками. Але наявного пакету документів за задекларованим грошей польським державним службовцям не вистачило. Польськими правоохоронцями і паном Каганом було прийнято спільне рішення про пред'явлення ще деяких оригіналів. Після цього інцидент був вичерпаний", - написав Князєв.

Глава Нацполиции додав, що в цей час в автомобілі знаходився український і європейський партнери пана Кагана, а також найманий працівник фірми - "пані Князєва, яка працює в компанії не перший рік".

"Передбачаючи питання, жодних цінностей у громадянки Князевої не було вилучено. При собі у дамській сумочці були особисті кошти і готівка на відрядження в сумі 2100 євро, які не зацікавили правоохоронців", - резюмував Сергій Князєв.

Нагадаємо, що колишню дружину Князєва спіймали на польському кордоні при спробі провезти 650 тисяч євро готівкою.

Раніше керівник Національної поліції Сергій Князєв задекларував оренду квартири в Києві, 2 квартири, 2 земельні ділянки, 1,9 млн гривень доходу, 1,3 млн 10 тис. доларів 10 тис. євро готівкових коштів, а також 0.9 млн гривень сплачених аліментів за 2018 рік.

Більше новин про: сергій князєв Вивід грошей дружина

Архів
Новини
На Донбасі бойовики застосували гранатомети і поранили двох бійців ЗСУ 22:05
У Київському метрополітені назвали найбільш завантажені станції 21:52
НАБУ закрило справу про можливе отримання Луценком хабара від екс-депутата Ради Шепелєва 21:40
Аваков вимагає від ДБР закрити справу проти Парубія і спростувати звинувачення 21:18
Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ 21:14
більше новин
Київ потрапив у топ-15 міст світу з наймасштабнішими заторами 09:17
Є необхідність перенести з грудня на жовтень: Порошенко прокоментував чутки про "путч" 09:42
Volkswagen на смерть збив жінку на Одеській трасі. Фото: Інформатор
На Одеській трасі Volkswagen збив на смерть жінку на "зебрі", водій втік 08:51
"Центренерго" для Коломойського - зручний механізм видоювання коштів з бюджету, - Кушнірук 14:13
Коломойський продає "Центренерго" російське вугілля по ціні вище "Роттердам+", - Корольчук 13:10
більше новин
Рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди і заморозки 10:07
Volkswagen на смерть збив жінку на Одеській трасі. Фото: Інформатор
На Одеській трасі Volkswagen збив на смерть жінку на "зебрі", водій втік 08:51
Новий міністр оборони ліквідував оборонний концерн 12:57
В Албанії стався найсильніший за 30 років землетрус, постраждали майже 70 осіб 08:26
Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ 21:14
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok