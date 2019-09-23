Порошенко біля Ради перебіг дорогу на червоне світло

Екс-президент, а нині народний депутат Петро Порошенко порушив правила дорожнього руху, перейшовши дорогу на червоний сигнал світлофора. Про це повідомляє рух "ОстановиЛося" - він потрапив на відео, зняте активістами.

Активісти зафіксували, як автомобіль колишнього глави держави зупинився поряд з Верховною Радою, з нього вийшов Петро Порошенко і, ігноруючи потік машин, відразу ж перейшов дорогу на червоний сигнал світлофора. При цьому йому сигналили автомобілі.

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Зазначимо, що в Україні порушують правила руху пішоходи не раз провокували серйозні ДТП і часто ставали їх жертвами. Штраф за перехід дороги на червоне світло становить лише 51 гривню. На записі видно, як слідом за Порошенка проїжджає вантажівка і сигналить.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко дав комплементарне інтерв'ю свій "5 каналу" про улюблені цукерки Roshen.

Раніше ДБР викликало Порошенко на допит 4 рази. У відомстві відмовлялися повідомляти, в рамках яких кримінальних проваджень плануються проведення допитів, посилаючись на ст. 222 (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування) Кримінального процесуального кодексу.