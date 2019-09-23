Порошенко біля Ради перебіг дорогу на червоне світло

Екс-президент, а нині народний депутат Петро Порошенко порушив правила дорожнього руху, перейшовши дорогу на червоний сигнал світлофора. Про це повідомляє рух "ОстановиЛося" - він потрапив на відео, зняте активістами.\r\nАктивісти зафіксували, як автомобіль колишнього глави держави зупинився поряд з Верховною Радою, з нього вийшов Петро Порошенко і, ігноруючи потік машин, відразу ж перейшов дорогу на червоний сигнал світлофора. При цьому йому сигналили автомобілі.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=iQQK_kYx_qs" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЗазначимо, що в Україні порушують правила руху пішоходи не раз провокували серйозні ДТП і часто ставали їх жертвами. Штраф за перехід дороги на червоне світло становить лише 51 гривню. На записі видно, як слідом за Порошенка проїжджає вантажівка і сигналить.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенко дав комплементарне інтерв'ю свій "5 каналу" про улюблені цукерки Roshen.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРаніше ДБР викликало Порошенко на допит 4 рази. У відомстві відмовлялися повідомляти, в рамках яких кримінальних проваджень плануються проведення допитів, посилаючись на ст. 222 (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування) Кримінального процесуального кодексу.