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24 вересня 2019, вівторок, 07:15 5
Судова влада 2019-09-24T07:45:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні суд хоче розглянути позов Коломойського про визнання недійсним договору купівлі-продажу Приватбанку

Сьогодні суд хоче розглянути позов Коломойського про визнання недійсним договору купівлі-продажу Приватбанку

Сьогодні, 24 вересня, Господарський суд Києва має намір розпочати розгляд по суті позову колишніх акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. про визнання недійсним договору купівлі-продажу банку. Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на дані прес-служби суду.

Так, повідомляється, що суд має намір розглянути позов про визнання недійсним договору купівлі-продажу банку від 21 грудня 2016 року між Міністерством фінансів і акціонерами (колишніми) банку.

Засідання призначено на 10:30.

За попередньою інформацією, воно пройде в закритому режимі.

Як повідомляли Українські Новини, 18 квітня судді Окружного адмінсуду Києва з позовом Ігоря Коломойського прийняли рішення про визнання незаконним і скасування рішення про виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Як повідомляли Українські Новини, Ігор Коломойський допускає, що може знову стати співвласником Приватбанку.

Також раніше Господарський суд Дніпропетровської області відкрив провадження за позовом НБУ проти Ігоря Коломойського.

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