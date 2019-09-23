Чеченець Саїтов, який побив Найєма, здався поліції

Підозрюваний у побитті колишнього депутата Верховної Ради Мустафи Найєма (позафракційний) Саїтов Магомет-Амін самостійно повернувся з Азербайджану і сам прийшов у поліцію, де здався.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба прокуратури Києва.

"Він сам прийшов у поліцію зі своїм адвокатом", - сказав співробітник відомства.

За його словами, наразі встановлюються обставини, як він потрапив на територію України, оскільки він був затриманий вже в главку поліції.

Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала підозрюваного в побитті колишнього депутата Верховної Ради Мустафи Найєма (позафракційний).

Раніше суд призначив психіатричну експертизу підозрюваному у побитті Найєма. Він перебував в міжнародному розшуку.

А потім суд заарештував 2 квартири чеченця Саїтова, який побив Мустафу Найєма.

Крім того, зі слів захисту стало відомо, що диск з відеозаписом побиття чеченцями Найєма пошкоджено.

30 квітня в 2018 році група чеченців напала на Найєма у центрі Києва через конфлікт на дорозі.