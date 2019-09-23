підписатися на розсилку
24.3 24.65
26.7 27.25
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Завтра суд хоче розглянути позов Коломойського про визнання недійсним договору купівлі-продажу Приватбанку
23 вересня 2019, понеділок, 18:21 7
Політика 2019-09-23T19:00:02+03:00
Українські Новини
Завтра суд хоче розглянути позов Коломойського про визнання недійсним договору купівлі-продажу Приватбанку

Завтра суд хоче розглянути позов Коломойського про визнання недійсним договору купівлі-продажу Приватбанку

Господарський суд Києва 24 вересня має намір розпочати розгляд по суті позову колишніх акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. про визнання недійсним договору купівлі-продажу банку.

Про це свідчать дані на сайті суду, передають Українські Новини.

Суд має намір розглянути позов про визнання недійсним договору купівлі-продажу банку україни від 21 грудня 2016 року між Міністерством фінансів і акціонерами (колишніми) банку.

Засідання призначено на 10:30.

За попередньою інформацією, воно пройде в закритому режимі.

Як повідомляли Українські Новини, 18 квітня судді Окружного адмінсуду Києва з позовом Ігоря Коломойського прийняли рішення про визнання незаконним і скасування рішення про виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Тим часом Коломойський стверджує, що не обговорював із Зеленським Приватбанк.

Також прокуратуру зобов'язали відкрити справу проти керівництва Приватбанку через можливі правопорушення.

Більше новин про: Приватбанк Ігор Коломойський госпсуд

Архів
Новини
Суд розглядатиме апеляції Януковича майже до кінця осені 18:46
СБУ стежила за польськими політиками через місцевий бордель, - ЗМІ 18:40
Своєю некомпетентністю Зеленський "перевантажив" гарячу лінію НАБУ 18:30
Завтра суд хоче розглянути позов Коломойського про визнання недійсним договору купівлі-продажу Приватбанку 18:21
Зеленському слід прибрати Коломойського, – Ослунд 17:55
більше новин
Київ потрапив у топ-15 міст світу з наймасштабнішими заторами 09:17
Є необхідність перенести з грудня на жовтень: Порошенко прокоментував чутки про "путч" 09:42
Volkswagen на смерть збив жінку на Одеській трасі. Фото: Інформатор
На Одеській трасі Volkswagen збив на смерть жінку на "зебрі", водій втік 08:51
"Центренерго" для Коломойського - зручний механізм видоювання коштів з бюджету, - Кушнірук 14:13
Коломойський продає "Центренерго" російське вугілля по ціні вище "Роттердам+", - Корольчук 13:10
більше новин
Рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди і заморозки 10:07
Volkswagen на смерть збив жінку на Одеській трасі. Фото: Інформатор
На Одеській трасі Volkswagen збив на смерть жінку на "зебрі", водій втік 08:51
В Албанії стався найсильніший за 30 років землетрус, постраждали майже 70 осіб 08:26
Новий міністр оборони ліквідував оборонний концерн 12:57
Суд заарештував майно екс-голови НКРЕКП Вовка 12:31
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok