Завтра суд хоче розглянути позов Коломойського про визнання недійсним договору купівлі-продажу Приватбанку

Господарський суд Києва 24 вересня має намір розпочати розгляд по суті позову колишніх акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. про визнання недійсним договору купівлі-продажу банку.

Про це свідчать дані на сайті суду, передають Українські Новини.

Суд має намір розглянути позов про визнання недійсним договору купівлі-продажу банку україни від 21 грудня 2016 року між Міністерством фінансів і акціонерами (колишніми) банку.

Засідання призначено на 10:30.

За попередньою інформацією, воно пройде в закритому режимі.

Як повідомляли Українські Новини, 18 квітня судді Окружного адмінсуду Києва з позовом Ігоря Коломойського прийняли рішення про визнання незаконним і скасування рішення про виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Тим часом Коломойський стверджує, що не обговорював із Зеленським Приватбанк.

Також прокуратуру зобов'язали відкрити справу проти керівництва Приватбанку через можливі правопорушення.