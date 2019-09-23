Завтра суд хоче розглянути позов Коломойського про визнання недійсним договору купівлі-продажу Приватбанку

Господарський суд Києва 24 вересня має намір розпочати розгляд по суті позову колишніх акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. про визнання недійсним договору купівлі-продажу банку.\r\nПро це свідчать дані на сайті суду, передають Українські Новини.\r\nСуд має намір розглянути позов про визнання недійсним договору купівлі-продажу банку україни від 21 грудня 2016 року між Міністерством фінансів і акціонерами (колишніми) банку.\r\nЗасідання призначено на 10:30.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗа попередньою інформацією, воно пройде в закритому режимі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 18 квітня судді Окружного адмінсуду Києва з позовом Ігоря Коломойського прийняли рішення про визнання незаконним і скасування рішення про виведення неплатоспроможного банку з ринку.\r\nТим часом Коломойський стверджує, що не обговорював із Зеленським Приватбанк.\r\nТакож прокуратуру зобов'язали відкрити справу проти керівництва Приватбанку через можливі правопорушення.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n