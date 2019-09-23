У Києві квартирні злодії обчистили чужу машину майже на мільйон гривень

Поліція Києва розшукує людей, які в Солом'янському районі вкрали з машини 900 тисяч гривень. Подія сталася на вулиці Просвіти, 3а. Зловмисники втекли на автомобілі Volkswagen Golf, повідомляє "Інформатор".

станом на 14:15 у Києві введено план "Перехоплення". Відомо, що троє зловмисників розбили скло в автомобілі Volkswagen Passat і вкрали рюкзак, в якому було близько 900 тисяч гривень.

Поліція розшукує білий Volkswagen Golf з номерними знаками "АИ9148ХХ". Водій і пасажир вказаного авто підозрюються у серії квартирних крадіжок по Києву.

Як повідомляли Українські Новини, на українських дорогах зросла кількість ділянок, на яких здійснюється контроль швидкісного режиму з допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCAM. Також за даними Департаменту карного розшуку Національної поліції України в 2018 році на території України вкрадено 4092 автомобіля, з них - 25% машин викрадено в Києві, 10% - в Одеській області, і близько 9% - у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, в Києві таксист відібрав у іноземця гаманець і побив його гіда гіда.