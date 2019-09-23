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23 вересня 2019, понеділок, 17:05 12
Судова влада 2019-09-23T19:00:03+03:00
Українські Новини
Труба міг сам інсценувати свою прослушку, - Попович

Труба міг сам інсценувати свою прослушку, - Попович

Голова ГО "УОПД: Демократія через право" Ростислав Попович не виключає, що директор Держбюро розслідувань Роман Труба сам інсценував виявлення у своєму кабінеті прослуховуючого пристрою.

Про це Попович сказав у коментарі Українським Новинам.

"Я цього (інсценування) не виключаю. Подивіться - він же сам і коментував цю історію, він же сам і скидав ці фотографії. Де-факто реакції правоохоронців не існує. Тобто, поки що не встановлено, хто проводив прослуховування. Якщо ви подивіться на ті фото, які є в інтернеті з приводу цієї прослушки, то м'яко кажучи, це не зовсім професійна апаратура. І тут поки що більше запитань, ніж відповідей. Тому я не виключаю того факту, що сам Роман Михайлович здійснив інсценізацію, щоб привернути більше уваги до себе і зменшити негатив, яким супроводжується його діяльність. Тобто те, про що постійно повідомляють у пресі. Я цього не виключаю", - сказав Попович.

За його словами, відсутність керівника управління внутрішнього контролю ДБР фактично свідчить про те, що діяльність Труби знаходиться поза будь-якого контролю всередині структури.

"Я не думаю, що так непрофесійно працювали служби, що так легко знайшли прослушку, тим більше в суботу. Це виглядає меншою мірою дуже дивно", - підкреслив Попович.

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ повідомили, що прослуховування в кабінеті Труби організувало НАБУ. Раніше Рада відмовилася дозволити обшуки, затримання і прослуховування депутатів.

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