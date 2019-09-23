Парубія підозрюють у тероризмі, організації вибухів і підпалів, - Портнов

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливої організації колишнім головою Верховної Ради, депутатом нинішнього скликання парламенту від фракції "Європейська солідарність" Андрієм Парубієм масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року, а також слідчі вивчають його причетність до терористичної діяльності, умисної організації вибухів і підпалів. Про це повідомляє колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов.\r\nПро це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Забув сказати, друзі. Стурбованість Парубія про те, що розслідується його причетність до масових заворушень в Одесі в травні 2014 року викликає у мене ще більшу стурбованість. Вона полягає в спробі фігуранта применшити складу інкримінованого йому злочину. Насправді, крім заворушень слідчі вивчають його причетність до терористичної діяльності, умисної організації вибухів і підпалів. Треба про це турбуватися", - заявив Портнов і також доклав до посту відповідний документ. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 3 вересня ДБР відкрило справу за фактом можливого перешкоджання Парубієм здійсненню виборчого права.\r\nДБР відкрило справу проти Парубія з-за можливої його причетності до безладів в Одесі 2 травня.