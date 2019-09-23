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23 вересня 2019, понеділок, 16:59 21
Силові структури 2019-09-23T19:00:04+03:00
Українські Новини
Парубія підозрюють у тероризмі, організації вибухів і підпалів, - Портнов

Парубія підозрюють у тероризмі, організації вибухів і підпалів, - Портнов

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливої організації колишнім головою Верховної Ради, депутатом нинішнього скликання парламенту від фракції "Європейська солідарність" Андрієм Парубієм масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року, а також слідчі вивчають його причетність до терористичної діяльності, умисної організації вибухів і підпалів. Про це повідомляє колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Забув сказати, друзі. Стурбованість Парубія про те, що розслідується його причетність до масових заворушень в Одесі в травні 2014 року викликає у мене ще більшу стурбованість. Вона полягає в спробі фігуранта применшити складу інкримінованого йому злочину. Насправді, крім заворушень слідчі вивчають його причетність до терористичної діяльності, умисної організації вибухів і підпалів. Треба про це турбуватися", - заявив Портнов і також доклав до посту відповідний документ.

Як повідомляли Українські Новини, 3 вересня ДБР відкрило справу за фактом можливого перешкоджання Парубієм здійсненню виборчого права.

ДБР відкрило справу проти Парубія з-за можливої його причетності до безладів в Одесі 2 травня.

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