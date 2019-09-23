Косплей-шоу від собак і знамениті гості: у Києві відгримів Comic Con Ukraine 2019

21-22 вересня у Києві вдруге пройшов масштабний фестиваль Comic Con Ukraine 2019, який об'єднав тисячі любителів коміксів і косплея. Про це повідомляє офіційна сторінка фестивалю у Facebook.

Відвідувачі заходу мали можливість зустрітися з відомими зірковими гостями, взяти участь в ігрових турнірах, відвідати тематичні локації і фотозони, грандіозне K-Pop і косплей-шоу. Організатори зробили все для того, щоб фестиваль був масштабнішим торішнього, який відбувся 22-23 вересня.

Родзинкою фестивалю став Dog Cosplay Contest, де гості могли показати своїх домашніх улюбленців в костюмах супергероїв і поборотися за звання "Кращої собаки-косплеера".

Здивувала відвідувачів фесту і зона "Зоряних війн", де була представлена повнорозмірна модель винищувача T-65 X-Wing від команди Project X1 з Німеччини.

Організатори також істотно розширили зону настільних турнірів, торгову і комікс-зону. Також працював лекторій, де можна було отримати відповіді на всі питання.

В збільшеній ARP (Live Action Role Play)-зоні відвідувачі мали можливість побачити представників різних рас і пройти квести з їх участю.