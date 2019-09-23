Суд передав "Український медіахолдинг" Курченка в управління АРМА

Печерський районний суд Києва 9 вересня передав майно медіахолдингу UMH Group Національному агентству з виявлення, розшуку та управління корупційними активами.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зокрема, суд передав в управління АРМА: 100% статутного капіталу ТОВ "Ветек Медіа Інвест", що належать компанії Bentley Overseas Limited (Hong Kong); корпоративні права ТОВ "Видавничий дім Український Медіа Холдинг" у вигляді частки в статутному капіталі в розмірі 98,975%, що належить ТОВ "Українська Медіа Група"; частки 0,025% United Media Holding N.V. (Нідерланди); частки 0,998% Qwerty Business Inc. (BVI); корпоративні права ТОВ "Українська Медіа Група" у вигляді частки в статутному капіталі в розмірі 99,9833%, що належить United Media Holding N.V. (Нідерланди), і частки 0,0167% Qwerty Business Inc. (BVI); корпоративні права UMH у вигляді частки в статутному капіталі в розмірі 99,975%, що належить United Media Holding N.V., і частки 0,25%, що належить "Українській Медіа Групі"; корпоративні права ТОВ "Кореспондент" у вигляді частки в статутному капіталі в розмірі 99,9%, що належить ТОВ "Видавничий дім Український Медіа Холдинг" і частки 0,1% ТОВ "Сан Медіа"; 100% статутного капіталу газети "Команда"; 100% акцій ЗАТ "КП в Україні"; 80% статутного капіталу ТОВ "Известия-Україна"; 100% статутного капіталу ТОВ "УМХ Онлайн", ТОВ "УМХ-Мобайл", ТОВ "Діджімедіа", ТОВ "Діджитал Венчез", ТОВ "Бігмір Онлайн", ТОВ "Бігмір Інтернет", ТОВ "Сан Медіа"; 98,17% акцій "КП Медіа"; 32,99% статутного капіталу "Київ-Прес"; 50% статутного капіталу "ТРК Киевские ведомости - телерадіоефір"; 40% статутного капіталу телерадіокомпанії "ЮТАР"; 92,2978% акцій "ЛУГАНСЬКДРУК"; 92% статутного капіталу "Твоя преса"; 100% корпоративних прав "Наш учасник", "Твоя преса - Запоріжжя", "Запоріжжя медіа плюс", "Радіостанція Зоря", "ТРК Донецьк ФМ", "ТРК Радіо 50", "Твоя преса-Маріуполь", "Радіогрупа", "ТРК Золоті ворота", "Радіо-Авто", "ТРК Пілот-Україна", "ТРК Форум", "Радіо Довіра", "Кулінарний канал", "Степ2крос" і ін; нерухоме майно UMH (в Києві, Дніпрі), компаній "Видавничий дім Український Медіа Холдинг" (в Києві), "ЛУГАНСЬКДРУК" (в Стаханові, Лисичанську, Рубіжному, Антрациті, Первомайську Луганської області); поліграфічне обладнання, а також нерухомість "Укрполіграфмедіа" (в Українці Обухівського району Київської області); майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг "Українська Медіа Група", "Український медіа холдинг", "КП Медіа", "Діджімедіа", "Діджитал Венчез", "Укрмедіа", "Твоя преса", "Ілоніт-ТВ" , "Горпресса", "Студія Європозитив", "Телерадіоорганізація Довіра", "ТРК Золоті ворота", "ТРК НБМ-Радіо" і інше майно.

За даними Генпрокуратури, в 2013 році група бізнесмена Сергія Курченка придбала акції UMH Group.

Частину грошових коштів в розмірі 246,1 млн доларів було сплачено компанії TriLado Enterprise Inc. з 3 квітня 2013 по 20 вересня 2013 "за рахунок отриманих злочинним шляхом коштів, що надійшли з рахунків підприємств, підконтрольних злочинній організації".

Другу частину коштів у розмірі 160 млн доларів було отримано за рахунок кредиту, наданого Укрексімбанком для ТОВ "Ветек Медіа Інвест" (з терміном погашення до 27 жовтня 2022).

На думку Генпрокуратури, вказані фінансові операції, пов'язані з придбанням пакета акцій низки засобів масової інформації та погашенням кредиту в розмірі 160 млн доларів, наданого Укрексімбанком для ТОВ "Ветек Медіа Інвест" за кредитним договором від 28 жовтня 2013 № 151313К15, мають ознаки легалізації (відмивання ) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Як повідомляли Українськi Новини, в березні Генеральна прокуратура завершила заочне розслідування відносно бізнесмена, власника СЄПЕК Сергія Курченко.

У грудні 2017 року суд заарештував акції і корпоративні права UMH Group.

ГПУ підозрювала топ-чиновників з оточення Порошенка у відмиванні $406 млн під виглядом продажу UMH.