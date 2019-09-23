Справа Гандзюк: п'яний депутат Рыщук побив людину

Адвокат Масі Найєм заявляє, що колишній заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Євген Рищук в п'яному вигляді побив депутата Олешківської районної ради Херсонської області Романа Чухалова.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Євген Рищук, колишній депутат БПП, яка зараз "Європейська солідарність", той, на кого вказують як на замовника вбивства Катерини Гандзюк, сьогодні вночі, п'яний, побив людину і погрожував вбити друга Каті, який живе в Херсоні", - написав адвокат.

Найєм є координатором захисту сім'ї загиблої колишньої виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

Радник голови облдержадміністрації Богдан Ковальов підтвердив факт бійки.

"Терміново виїхав в Олешківський район. Надійшов сигнал, що депутат обласної ради від партії БПП Євген Рищук побив депутата Олешківської районої ради Романа Чухалова. Є факт, працюю на місці, піднімаю всі служби, супроводжую потерпілого в лікарню", - написав він у соцмережі Facebook .

Прес-служба поліції повідомляє, що інцидент стався на святкуванні Дня села Праві Саги 22 вересня.

"22 вересня близько 23:30 в поліцію зателефонував 37-річний житель м. Олешки. Він повідомив, що під час святкування Дня села Праві Саги в місцевому будинку культури його вдарив в обличчя 42-річний чоловік", - сказано в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ підозрює сім'ю Мангера у фінансуванні втік за кордон підозрюваного у справі про вбивство Гандзюк.

До суду передали обвинувальний акт стосовно 5 осіб.

Раніше в Генпрокуратурі заявили про намір розширити коло підозрюваних в замовленні та організації вбивства Катерини Гандзюк.