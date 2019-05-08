Дело Гандзюк: в суд передали обвинительный акт в отношении 5 человек

Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении пяти подозреваемых в причастности к убийству исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, после того, как Павловскому запретили выезд за границу.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"ГПУ 07.05.2019 утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовалось ГСУ СБУ в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть херсонской активистки Е. Гандзюк", - написала она.

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемого по делу Гандзюк Павловского отпустили из-под стражи и отправили под домашний арест.

Также в Генпрокуратуре заявили о намерении расширить круг подозреваемых в заказе и организации убийства Екатерины Гандзюк.