Набув чинності новий порядок відключення будинків від централізованого опалення і гарячої води

Набрала чинності нова редакція порядку відключення споживачів від систем централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання.\r\nПро це йдеться в повідомленні Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, передають Українські Новини.\r\nПорядком передбачається відключення від мереж централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води не тільки власників будинків, але і власників окремих квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку.\r\nОстанні мають право відключити свою квартиру або нежитлове приміщення від централізованого опалення та гарячого водопостачання і встановити систему індивідуального теплопостачання, якщо станом на 1 травня не менше 50% квартир і нежитлових приміщень цього будинку були відключені від централізованих систем.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВідключення повинне відбуватися в міжопалювальний період та не пізніше 1 жовтня.\r\nРішення про відключення приймається органом місцевого самоврядування за письмовою заявою власника (співвласника), а не постійно діючою комісією, яка відтепер є лише консультативно-дорадчим органом.\r\nНа офіційних сайтах органів місцевого самоврядування та відповідних виконавців комунальних послуг повинна бути розміщена інформація про перелік багатоквартирних будинків, в яких не менше половини квартир і нежитлових приміщень відключені від централізованого опалення та гарячого водопостачання.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у серпні Кабінет Міністрів затвердив типові договори на надання послуг централізованого теплопостачання.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКабмін ввів граничні тарифи на тепло і гарячу воду для Києва і міст облзначения.\r\nВ аварійному стані знаходяться близько третини тепломереж України.