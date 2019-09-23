Набув чинності новий порядок відключення будинків від централізованого опалення і гарячої води

Набрала чинності нова редакція порядку відключення споживачів від систем централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, передають Українські Новини.

Порядком передбачається відключення від мереж централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води не тільки власників будинків, але і власників окремих квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку.

Останні мають право відключити свою квартиру або нежитлове приміщення від централізованого опалення та гарячого водопостачання і встановити систему індивідуального теплопостачання, якщо станом на 1 травня не менше 50% квартир і нежитлових приміщень цього будинку були відключені від централізованих систем.

Відключення повинне відбуватися в міжопалювальний період та не пізніше 1 жовтня.

Рішення про відключення приймається органом місцевого самоврядування за письмовою заявою власника (співвласника), а не постійно діючою комісією, яка відтепер є лише консультативно-дорадчим органом.

На офіційних сайтах органів місцевого самоврядування та відповідних виконавців комунальних послуг повинна бути розміщена інформація про перелік багатоквартирних будинків, в яких не менше половини квартир і нежитлових приміщень відключені від централізованого опалення та гарячого водопостачання.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні Кабінет Міністрів затвердив типові договори на надання послуг централізованого теплопостачання.

Кабмін ввів граничні тарифи на тепло і гарячу воду для Києва і міст облзначения.

В аварійному стані знаходяться близько третини тепломереж України.