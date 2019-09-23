Генпрокуратура стала Офісом генпрокурора: що зміниться у відомстві

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про створення Офісу генерального прокурора. Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №1032 на сайті Ради, передають Українські Новини.

У документі визначено, що після проведення атестації прокурорів нова структура матиме вигляд: Офіс генпрокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури.

Також передбачається надання генеральному прокурору права ліквідовувати і реорганізовувати окружні та обласні прокуратури; знищення військової прокуратури, але при цьому встановлення права генпрокурора створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу.

Зменшується максимальна кількість співробітників прокуратури з 15 тис. до 10 тис., генпрокурору надаються повноваження затверджувати стратегію розвитку прокуратури, систему оцінки якості роботи прокурорів, порядок вимірювання і регулювання навантаження на прокурорів, розгляду звернень. Генпрокурором може бути особа з вищою юридичною освітою.

Також буде надано можливості для всіх кандидатів з вищою юридичною освітою і стажем роботи в сфері права брати участь у відборі на заміщення посад в органах прокуратури. До того ж Національну академію прокуратури буде перетворено в Тренінговий центр прокурорів, підвищено базовий посадовий оклад прокурора з 12 до 15 прожиткових мінімумів (до 29 тис. гривень), встановлено обмеження в 25% для максимального розміру річної премії прокурорам.

Прокурори пройдуть атестацію кадровими комісіями для зарахування в новостворений Офіс і місцеві прокуратури, крім співробітників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Атестація включатиме іспит і співбесіду.

Особи, які захочуть стати прокурорами за наявності вищої юридичної освіти та стажу роботи в сфері права, повинні будуть пройти відкритий конкурс на вакантні посади.

До 1 вересня 2021 року пропонується призупинити повноваження Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Також передбачається, що генпрокурор буде затверджувати порядок проведення відбору кадровими комісіями, визначати порядок заміщення тимчасово вакантних посад прокурорів, призначати осіб на адміністративні посади в Офісі та на посаду керівника обласної прокуратури (за згодою комісії з відбору керівного складу органів прокуратури), визначати порядок розгляду дисциплінарних скарг кадровими комісіями про вчинення прокурором дисциплінарного проступку і здійснення дисциплінарного провадження, а також визначати порядок прийняття рішення кадровими комісіями за результатами провадження і за наявності законних підстав про накладення на нього дисциплінарного стягнення або рішення про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора.

Закон набуває чинності на наступний день після опублікування, крім низки положень, які набудуть чинності після початку роботи Офісу.

Як повідомляли Українськi Новини, 19 вересня за прийняття зазначеного законопроєкту в цілому проголосували 259 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.