У Києві горіло офісне приміщення: в повітрі перевищена концентрація шкідливих речовин

Ввечері 22 вересня в Голосіївському районі Києва сталася пожежа в офісному приміщенні.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в м. Києві.\r\n"22 вересня о 22:26 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про загоряння в офісному приміщенні на вул. Деревообробній, що у Голосіївському районі. По прибуттю на місце події найближчих пожежно-рятувальних підрозділів площа пожежі вже сягала значних розмірів. Як виявилось, сталося загорання в 1 поверховій виробничо-складській будівлі з розповсюдженням вогню на поруч розташовану 4-х поверхову офісну будівлю", - йдеться в ньому.\r\nПовідомляється, що пожежу площею 700 кв. м було о 01:42 локалізовано, а о 02:52 - ліквідовано.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа місці події працювало 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 63 особи особового складу.\r\nПід час пожежі загиблих та травмованих немає.\r\nПожежа в Голосіївському районі Києва. Фото: Держнс\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляє прес-служба Управління з питань цивільного захисту КМДА, в результаті сильної пожежі можливо задимлення деяких районів р. Київ. Також, на місці пожежі, по периметру будівлі, проведені виміри про перевищення гранично допустимих норм по ряду показників.\r\nЯк повідомляє прес-служба Управління з питань цивільного захисту КМДА, внаслідок сильної пожежі можливе задимлення деяких районів м. Києва. Також, на місці пожежі, по периметру будівлі, проведено заміри щодо перевищення гранично допустимих норм з низки показників.\r\nВстановлено такі результати:\r\n\r\nоксид азоту (NO2) - перевищення в 3 рази;\r\nдіоксид сірки (SO2) - перевищення в 4 рази;\r\nдіоксид вуглецю (CO2) - перевищення в 7 разів.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві ввечері, 22 вересня, сталося загоряння автоцистерн з паливом у Деснянському районі.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ результаті загоряння цистерн стався розлиття паливно-мастильних матеріалів на площу 500 кв. м.