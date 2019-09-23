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23 вересня 2019, понеділок, 08:53 20
Події 2019-09-23T11:00:03+03:00
Українські Новини
У Києві горіло офісне приміщення: в повітрі перевищена концентрація шкідливих речовин

У Києві горіло офісне приміщення: в повітрі перевищена концентрація шкідливих речовин

Пожежа в Голосіївському районі Києва. Фото: Держнс
Пожежа в Голосіївському районі Києва. Фото: Держнс

Ввечері 22 вересня в Голосіївському районі Києва сталася пожежа в офісному приміщенні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в м. Києві.

"22 вересня о 22:26 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про загоряння в офісному приміщенні на вул. Деревообробній, що у Голосіївському районі. По прибуттю на місце події найближчих пожежно-рятувальних підрозділів площа пожежі вже сягала значних розмірів. Як виявилось, сталося загорання в 1 поверховій виробничо-складській будівлі з розповсюдженням вогню на поруч розташовану 4-х поверхову офісну будівлю", - йдеться в ньому.

Повідомляється, що пожежу площею 700 кв. м було о 01:42 локалізовано, а о 02:52 - ліквідовано.

На місці події працювало 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 63 особи особового складу.

Під час пожежі загиблих та травмованих немає.

Пожежа у Голосіївському районі Києва. Фото: ДержнсПожежа в Голосіївському районі Києва. Фото: Держнс

Як повідомляє прес-служба Управління з питань цивільного захисту КМДА, в результаті сильної пожежі можливо задимлення деяких районів р. Київ. Також, на місці пожежі, по периметру будівлі, проведені виміри про перевищення гранично допустимих норм по ряду показників.

Як повідомляє прес-служба Управління з питань цивільного захисту КМДА, внаслідок сильної пожежі можливе задимлення деяких районів м. Києва. Також, на місці пожежі, по периметру будівлі, проведено заміри щодо перевищення гранично допустимих норм з низки показників.

Встановлено такі результати:

  • оксид азоту (NO2) - перевищення в 3 рази;
  • діоксид сірки (SO2) - перевищення в 4 рази;
  • діоксид вуглецю (CO2) - перевищення в 7 разів.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві ввечері, 22 вересня, сталося загоряння автоцистерн з паливом у Деснянському районі.

В результаті загоряння цистерн стався розлиття паливно-мастильних матеріалів на площу 500 кв. м.

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