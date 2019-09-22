У Києві горять автоцистерни з паливом

У Києві ввечері, 22 вересня, сталося загоряння автоцистерн з паливом у Деснянському районі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (Держнс).

"О 21:55 у Деснянському районі Києва по вул. Віскозна 3 сталося загоряння автоцистерн з паливом. Існує загроза розповсюдження пожежі на автомобілі. Попередньо жертв і постраждалих немає", - йдеться в ньому.

За інформацією ДСНС, станом на 22:35 горіло 8 автоцистерн з паливом. Для захисту 12 автоцистерн з паливом та вантажного потягу подано 6 лафетних стволів та 2 стволи А.

Станом на 22:55 рятувальники розпочали буксирування потягу з місця пожежі.

До гасіння залучено 75 осіб особового складу та 15 одиниць техніки ДСНС.

О 23:00 2 автоцистерни продовжували горіти. Потяг з паливом рятувальники ДСНС відбуксировали та проводили підготовку до пінної атаки.

Старом на 23:14 на пожежу прибув пожежний потяг.

Пожежа в Києві. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, на початку серпня пожежа сталася на АЗС в селі Тарасівка Київської області в четвер, 1 людина госпіталізована, а в кінці місяця на Мінському масиві сталася масштабна пожежа в новобудові, чорний стовп диму видно по всьому Києву.