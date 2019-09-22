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22 вересня 2019, неділя, 20:59 9
Події 2019-09-22T21:13:28+03:00
Українські Новини
У Вінниці горів пасажирський поїзд

У Вінниці горів пасажирський поїзд

Пожежа у поїзді у Вінниці. Фото:
Пожежа у поїзді у Вінниці. Фото: "Рубрика"

У неділю, 22 вересня, у Вінниці сталося загорання пасажирського потяга, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Головного управління ДСНС України у Вінницькій області в соціальній мережі Facebook.

"О 18:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про займання одного з вагонів рухомого складу на залізничній ст. Вінниця. Потяг перебував на відстої, без пасажирів. До місця події було направлено 4 одиниці пожежно-рятувальних техніки та 17 осіб особового складу державних пожежно-рятувальних частин обласного центру", - йдеться в ньому.

Повідомляється, що займання було ліквідовано близько 20:00.

Пожежа у поїзді у Вінниці. Фото: Пожежа в поїзді у Вінниці. Фото: "Рубрика"

Як повідомляли Українсткі Новини, локомотив потягу "Херсон - Київ" згорів на залізничному вокзалі у Миколаєві 13 серпня.

У червні під Дніпром загорілася електричка, люди на ходу вистрибували з вагонів.

У квітні в Миколаївській області на ходу загорівся потяг "Миколаїв-Долинська".

У березні в Рівненській області на ходу загорівся потяг, пасажирів терміново евакуювали.

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