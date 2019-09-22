У Вінниці горів пасажирський поїзд

Пожежа у поїзді у Вінниці. Фото: "Рубрика"

Пожежа у поїзді у Вінниці. Фото: "Рубрика"

У неділю, 22 вересня, у Вінниці сталося загорання пасажирського потяга, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Головного управління ДСНС України у Вінницькій області в соціальній мережі Facebook.

"О 18:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про займання одного з вагонів рухомого складу на залізничній ст. Вінниця. Потяг перебував на відстої, без пасажирів. До місця події було направлено 4 одиниці пожежно-рятувальних техніки та 17 осіб особового складу державних пожежно-рятувальних частин обласного центру", - йдеться в ньому.

Повідомляється, що займання було ліквідовано близько 20:00.

Пожежа в поїзді у Вінниці. Фото: "Рубрика"

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