У Вінниці горів пасажирський поїзд

У неділю, 22 вересня, у Вінниці сталося загорання пасажирського потяга, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сторінці Головного управління ДСНС України у Вінницькій області в соціальній мережі Facebook.\r\n"О 18:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про займання одного з вагонів рухомого складу на залізничній ст. Вінниця. Потяг перебував на відстої, без пасажирів. До місця події було направлено 4 одиниці пожежно-рятувальних техніки та 17 осіб особового складу державних пожежно-рятувальних частин обласного центру", - йдеться в ньому.\r\nПовідомляється, що займання було ліквідовано близько 20:00.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПожежа в поїзді у Вінниці. Фото: "Рубрика"\r\nЯк повідомляли Українсткі Новини, локомотив потягу "Херсон - Київ" згорів на залізничному вокзалі у Миколаєві 13 серпня.\r\nУ червні під Дніпром загорілася електричка, люди на ходу вистрибували з вагонів.\r\nУ квітні в Миколаївській області на ходу загорівся потяг "Миколаїв-Долинська".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУ березні в Рівненській області на ходу загорівся потяг, пасажирів терміново евакуювали.