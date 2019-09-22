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22 вересня 2019, неділя, 20:33 4
Життя 2019-09-22T21:15:02+03:00
Українські Новини
Ісландську групу оштрафували через провокації на Євробаченні-2019

Ісландську групу оштрафували через провокації на Євробаченні-2019

Ісландська радіостанція RÚV оштрафована через те, що музична група з цієї країни Hatari під час конкурсу "Євробачення-2019" демонструвала прапори Палестинської автономії.

Таким чином група порушила заборону на політизацію змагань, повідомляє прес-служба Європейської мовної спілки (EBU), пише DW. Сума штрафу не називається. Згідно з правилами "Євробачення", політичні висловлювання під час конкурсу заборонені.

Всупереч застереженням, група Hatari використовувала шоу "Євробачення-2019", яке проходило в Ізраїлі, для висловлення пропалестинських точки зору. Під час оголошення оцінок учасники групи перед телекамерами тримали розгорнуті плакати, на яких були зображені прапори Палестинської автономії. Дія відбувалася в так званій "Зеленій кімнаті", де артисти дають інтерв'ю після виступу. Вчинок ісландських музикантів викликав невдоволення глядачів конкурсу.

Ще до конкурсу, у березні 2019 року, ізраїльська організація Shurat HaDin Israel Law Center закликала заборонити ісландському колективу Hatari в'їзд на територію Ізраїлю. Група Hatari виступила з піснею "Ненависть восторжествує", посівши у підсумку десяте місце. Переможцем став голландець Дункан Лоуренс з піснею "Аркада".

Як повідомляли Українські Новини, гучний скандал спалахнув на Євробаченні-2019 через Палестину.

Duncan Laurence з Нідерландів переміг у фіналі музичного конкурсу Євробачення-2019.

 
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