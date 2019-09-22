Ісландську групу оштрафували через провокації на Євробаченні-2019

Ісландська радіостанція RÚV оштрафована через те, що музична група з цієї країни Hatari під час конкурсу "Євробачення-2019" демонструвала прапори Палестинської автономії.\r\nТаким чином група порушила заборону на політизацію змагань, повідомляє прес-служба Європейської мовної спілки (EBU), пише DW. Сума штрафу не називається. Згідно з правилами "Євробачення", політичні висловлювання під час конкурсу заборонені.\r\nВсупереч застереженням, група Hatari використовувала шоу "Євробачення-2019", яке проходило в Ізраїлі, для висловлення пропалестинських точки зору. Під час оголошення оцінок учасники групи перед телекамерами тримали розгорнуті плакати, на яких були зображені прапори Палестинської автономії. Дія відбувалася в так званій "Зеленій кімнаті", де артисти дають інтерв'ю після виступу. Вчинок ісландських музикантів викликав невдоволення глядачів конкурсу.\r\nЩе до конкурсу, у березні 2019 року, ізраїльська організація Shurat HaDin Israel Law Center закликала заборонити ісландському колективу Hatari в'їзд на територію Ізраїлю. Група Hatari виступила з піснею "Ненависть восторжествує", посівши у підсумку десяте місце. Переможцем став голландець Дункан Лоуренс з піснею "Аркада".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=kTb69WkBbvs" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гучний скандал спалахнув на Євробаченні-2019 через Палестину.\r\nDuncan Laurence з Нідерландів переміг у фіналі музичного конкурсу Євробачення-2019.\r\n