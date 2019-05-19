Громкий скандал вспыхнул на Евровидении-2019 из-за Палестины

Очередной скандал разгорелся вокруг Евровидения в 2019 году в Израиле – во время трансляции конкурса в кадр несколько раз попал флаг Палестины.

Об этом сообщил Jerusalem Post.

Две растяжки с изображением флага частично признанного государства и надписями "Палестина" продемонстрировала представляющая Исландию группа Hatari.

Вновь демонстрация флага Палестины произошла во время выступления Мадонны, которая принимала участие в конкурсе в качестве приглашенного гостя.

Во время исполнения композиции Future двое танцоров повернулись спинами к зрителям. На спине у одного из них был флаг Израиля, а у другого - флаг Палестины.

После этого группа Hatari в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram опубликовала флаг Палестины.

Европейский вещательный союз позднее жестко осудил демонстрацию флага Палестины на конкурсе.

"Песенный конкурс Евровидение является неполитическим событием, и это прямо противоречит правилам конкурса. Баннеры были быстро удалены, а последствия этих действий будут обсуждаться консультативной группой (исполнительного совета конкурса) после завершения конкурса", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, жюри Беларуси отстранили от голосования в финале конкурса.

Ранее стало известно, что Украина не примет участие в конкурсе в этом году.