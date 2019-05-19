Громкий скандал вспыхнул на Евровидении-2019 из-за Палестины

Очередной скандал разгорелся вокруг Евровидения в 2019 году в Израиле – во время трансляции конкурса в кадр несколько раз попал флаг Палестины.\r\nОб этом сообщил Jerusalem Post.\r\nДве растяжки с изображением флага частично признанного государства и надписями "Палестина" продемонстрировала представляющая Исландию группа Hatari.\r\n\r\nTHE ICELAND ACT IS ACTUALLY ICONIC FOR DOING THAT! #eurovision #iceland #palestine pic.twitter.com\/FWUfohbntZ\r\n— 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐚 | #purplebeck (@sieouls) 18 мая 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nВновь демонстрация флага Палестины произошла во время выступления Мадонны, которая принимала участие в конкурсе в качестве приглашенного гостя.\r\nВо время исполнения композиции Future двое танцоров повернулись спинами к зрителям. На спине у одного из них был флаг Израиля, а у другого - флаг Палестины.\r\n\r\nПосле этого группа Hatari в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram опубликовала флаг Палестины.\r\n\r\nЕвропейский вещательный союз позднее жестко осудил демонстрацию флага Палестины на конкурсе.\r\n"Песенный конкурс Евровидение является неполитическим событием, и это прямо противоречит правилам конкурса. Баннеры были быстро удалены, а последствия этих действий будут обсуждаться консультативной группой (исполнительного совета конкурса) после завершения конкурса", - сказано в сообщении.\r\nКак сообщали Українські Новини, жюри Беларуси отстранили от голосования в финале конкурса.\r\nРанее стало известно, что Украина не примет участие в конкурсе в этом году.