Від сильного землетрусу в Албанії постраждали більше 100 осіб

В Албанії продовжує зростати кількість постраждалих при землетрусі. Їх кількість вже досягла 105 осіб, повідомляє The Washington Post у неділю, 22 вересня.\r\nНаголошується, що багато жителів досі не повернулися в свої будинки в столиці Тирані і портовому місті Дуррес, які опинилися в зоні землетрусу.\r\nВ країні протягом дня було зафіксовано не менше 100 підземних поштовхів – афтершоків. Пошкодження отримали майже 600 будинків. У містах також виникли проблеми з електроенергією і водопостачанням.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Албанії стався найсильніший за 30 років землетрус, постраждало більше півсотні людей.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ кінці липня в Албанії стався землетрус магнітудою 4,7 бали.\r\nТакож на початку вересня потужне землетрус стався в Туреччині.