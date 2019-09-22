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22 вересня 2019, неділя, 18:37 17
Події 2019-09-22T20:30:02+03:00
Українські Новини
Від сильного землетрусу в Албанії постраждали більше 100 осіб

Від сильного землетрусу в Албанії постраждали більше 100 осіб

В Албанії продовжує зростати кількість постраждалих при землетрусі. Їх кількість вже досягла 105 осіб, повідомляє The Washington Post у неділю, 22 вересня.

Наголошується, що багато жителів досі не повернулися в свої будинки в столиці Тирані і портовому місті Дуррес, які опинилися в зоні землетрусу.

В країні протягом дня було зафіксовано не менше 100 підземних поштовхів – афтершоків. Пошкодження отримали майже 600 будинків. У містах також виникли проблеми з електроенергією і водопостачанням.

Як повідомляли Українські Новини, в Албанії стався найсильніший за 30 років землетрус, постраждало більше півсотні людей.

В кінці липня в Албанії стався землетрус магнітудою 4,7 бали.

Також на початку вересня потужне землетрус стався в Туреччині.

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