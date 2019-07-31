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31 июля 2019, среда, 22:15 8
Политика 2019-07-31T22:15:30+03:00
Українські Новини
В Албании произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла

В Албании произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла

В Албании зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 балла. Об этом сообщает Аlbaniandailynews.

В Министерстве обороны заявили об отсутствии травм среди населения или материального ущерба в результате подземных толчков.

Институт геознавства, энергетики, воды и окружающей среды заявил, что землетрясение произошло в десяти километрах от города Корча, в 170 километрах к юго-востоку от столицы, Тираны, в 16:21 по киевскому времени.

Расположена вдоль Адриатического и Ионического морей, Албания является частью склонной к землетрясениям местности. В стране регистрируют землетрясения каждые несколько дней, хотя большинство не чувствуется.

Как сообщали Українські Новини, на Крите прошло землетрясение магнитудой 5,3.

Это уже не первое землетрясение за последние недели в Греции.

Также в январе 2019 года в Польше из-за землетрясения погиб шахтер, еще восемь были травмированы. 


В марте этого года в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла

В Калифорнии прошло землетрясение магнитудой в 7.1 балла. Стихия разрушила дома, вызвала пожары и повредила автодороги. 

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