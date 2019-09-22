У Києві з мосту на дорогу під проїжджаючі автомобілі насмерть впав чоловік

У Солом'янському районі Києва чоловік впав з залізничного мосту на проїжджу частину вулиці Льва Толстого, під проїжджаючі автомобілі і загинув. Про це повідомляє Інформатор 22 вересня.

"За словами очевидців, все сталося близько 12:30. У цей момент під мостом проїжджала Skoda служби таксі Uklon з пасажирами. Водій побачив, як перед ним на дорогу впав чоловік і різко зупинився. Люди відразу викликали швидку допомогу, але медики нічим не могли йому допомогти", – йдеться в повідомленні.

Загиблий отримав серйозні травми голови. На вигляд йому було близько 40 років. Правоохоронці з'ясовують, був це нещасний випадок, суїцид або ж чоловіка хтось зіштовхнув з мосту.

Раніше шість станцій метро у Києві закрили з-за загрози вибуху мосту. Так, червона гілка метро працювала тільки від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна". Далі поїзда не їхали. Поліція проводила перевірку станцій на наявність вибухових пристроїв. Поліція вирішила не вручати підозру у підготовці теракту і оголосила підозра в хуліганстві екс-військовому Олексію Белько, який погрожував підірвати міст Метро у Києві.